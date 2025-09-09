鴨脷洲街坊學校招生　疑送校服免費校巴　教局：校方優化學生資助

新學年獲教育局「派0班」小一的鴨脷洲街坊學校，今年9月以開辦私立小一班方式「續命」。有家長群組流傳，學校在下學年宣傳招生上，提供多項小一資助，包括六個學年的冬夏季校服及運動服、一個學年免費坐校巴。另外，視乎學生家庭狀況，提供一次性的小一學生津貼，金額為2500元起。



教育局回覆查詢表示，學校正研究2026/27學年學生資助的優化安排，以進一步加強對有經濟需要學生的支援，訂定有關詳情後適時向家長公布。局方指，已提醒學校應遵照有關指引處理收生安排，若當中涉及違規情況，當局定會嚴肅處理。《香港01》已向學校查詢，暫未獲回覆。



新學年獲教育局「派0班」小一的鴨脷洲街坊學校，今年9月以開辦私立小一班方式「續命」(資料圖片)

獲「派0班」資助小一班的鴨脷洲街坊學校，今年9月以私立小一班方式開辦小一，小一學生仍享有六年免費教育，由辦學團體承擔。

該校如要在明年9月重獲政府資助，可在下年度再次參加小一派位，並獲派足夠學生開辦小一班，否則將不再獲得資助，即有機會被「殺校」。

稱有2500元津貼 視乎家庭狀況審批

有家長群組流傳，鴨脷洲街坊學校26/27年小一新生將有「超吸引資助」，當中附有學校的資訊單張，提到小一至小六（2026/27年度至2031/32年度）冬季及夏季校服、運動服每學年各一套；小一免費乘坐校車。另外，亦提供一次性小一學生津貼，金額2500元起，視乎學生家庭狀況，由校方審批及決定。

群組的訊息形容是「街坊專屬消息」，稱已向學校確認資料，又指學校會照常參加「自行分配學位」同「小一統一派位」，亦指26/27年度繼續有政府資助開小一班。訊息亦包含該校小一體驗課程報名連結，並提醒遞交入學申請表的日期。

有家長群組流傳，鴨脷洲街坊學校26/27年小一新生將有「超吸引資助」。(群組訊息)

根據教育局行政手冊，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數，有關做法並不恰當和不道德。

指引亦提到，如為了獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難的學生，用金錢或物質的形式提供助學，學校應該確立一套審核準則，並清楚告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

教育局指，已提醒學校應遵照有關指引處理收生安排，若當中涉及違規情況，當局定會嚴肅處理。（資料圖片）

學校研改善學生資助安排 提醒遵照指引收生

《香港01》就此向學校查詢，暫未獲回覆。教育局表示，得悉事件後，已即時向有關學校了解情況。當局指，據了解，學校一向會為有經濟需要的學生提供支援措施，並設有審批機制，有需要的家長可向學校申請，校方會按既定的審批準則處理。

當局指，「學校正研究有關2026/27學年學生資助的優化安排，以進一步加強對有經濟需要學生的支援」，並會在訂定有關詳情後適時向家長公布。局方指，已提醒學校應遵照有關指引處理收生安排。若當中涉及違規情況，當局定會嚴肅處理。

至於該校是否明年九月獲政府資助開小一班，當局指，如學校在2026年度小一派位中獲派足夠的學生人數，則可在2026/27學年重新開辦資助小一班級。