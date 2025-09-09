香港中醫醫院與三大學簽合作協議促進醫教研　人手招聘完成

將於今年12月投入服務的香港中醫醫院，今日（9日）與三間本地大學—浸大、中大及港大簽署合作協議，將在醫療服務、教學和培訓及科研等方面合作。香港中醫醫院行政總監卞兆祥透露，醫院人手招聘程序基本上完成，正進行內部培訓，三間大學也會派醫生駐院，至於收費等詳情將於下月公布。



香港中醫醫院今日與三間本地大學—浸大、中大及港大簽署合作協議。（夏家朗攝）

醫務衛生局局長盧寵茂在場見證簽署儀式。他致辭時形容，香港中醫醫院的落成是香港中醫藥的新里程，能提供教學培訓及科研貢獻，政府將繼續支持醫院與其他中醫醫療機構合作。他亦指，政府一直積極發展中醫藥，而三間大學亦一直予以支持。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥指，招聘程序基本上完成，三間大學也會派醫生駐院。此外，醫院亦會在醫、教、研三方面與三間大學合作。

醫務衛生局局長盧寵茂在場見證簽署儀式並致辭。（夏家朗攝）

中大中醫學院院長林志秀指，大學未來5年將安排中醫藥專家參與醫院的臨床服務，協助醫院發展服務。而隨着醫院分階段提供日間病房及住院服務，具臨床需要的病人可由大學的中醫診所轉介至醫院接受治療。另外，醫院將促進中醫藥專家跨機構互動，未來醫院和大學有望共同設計中醫藥服務臨床指南，提升診療效率與質量。

香港中醫醫院今日與三間本地大學—浸大、中大及港大簽署合作協議。（夏家朗攝）

醫院將提供本地臨床培訓機會

醫院將為大學的中醫藥學士學位學生和研究生提供本地臨床培訓機會。醫院設有不同教學設施做中醫藥培訓，例如帶教診症室、多功能演講廳及模擬學習中心。醫院和大學可利用能容納共500人的多功能演講廳合辦大型的學術或培訓研討會，推進中醫藥學術經驗的交流。

醫院亦會成為中醫師的臨床培訓平台，為臨床經驗少於三年的註冊中醫師提供基礎臨床培訓，以及為臨床經驗多於三年的註冊中醫師提供進階臨床培訓。醫院將邀請大學提名中醫師參與相關培訓課程。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥透露，招聘程序已差不多完成，三間大學也會派醫生駐院。（夏家朗攝）

中醫院開院初期臨床病類不多 暫未能取代內地實習

除了中醫師，醫院亦會為其他醫護專業人員提供中醫藥進修機會。醫院將與大學共同探索培訓機會，為其他醫護專業設計中醫藥進修課程。

不過，浸大中醫藥學院院長李敏指，由於醫院尚在分階段開放，病種不多，所以目前不能完全取代內地實習，意味着到內地實習依然是各本地大學中醫課程的畢業要求。

浸大中醫藥學院院長李敏指，由於醫院尚在分階段開放，病種不多，所以目前不能完全取代內地實習。（夏家朗攝）

大學可在醫院做中成藥的臨床研究

醫院將與大學及其他教育機構合作，推動實證為本的臨床科研（中醫藥和中西醫協作）、中醫理論深化研究和中成藥臨床應用研究。

港大副校長（健康）暨李嘉誠醫學院院長劉澤星指，醫院將設有可進行第一和第二期臨床試驗的臨床試驗及研究中心（共有20張病床），大學可利用此平台做中成藥的臨床研究，包括研發新的中成藥和擴闊現有中成藥的治療效用。而配合粵港澳大灣區臨床試驗所，將可促進中西醫協作。

港大副校長（健康）暨李嘉誠醫學院院長劉澤星指，醫院將設有可進行第一和第二期臨床試驗的臨床試驗及研究中心，大學可利用此平台進行中成藥的臨床研究。（夏家朗攝）