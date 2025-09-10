打擊死車棄街｜運輸署：如車主違例可被拒發駕照　三種情況可豁免

為加強打擊及監管棄置車輛，運輸署將於12月22日開始新的車輛登記及領牌制度，車主須為2年或以上未有領照車輛作妥善安排，否則可被罰款及監禁。



運輸署助理署長李美鳳今早（10日）在電台節目指，修例後希望可從源頭解決棄置車輛問題，讓車主盡他們的責任。她又表示，如車主違例，除了法律後果，運輸署亦會考慮拒絕向車主發出或續發駕駛執照。



運輸署金鐘統一中心香港牌照事務處。(資料圖片/楊凱力攝)

運輸署昨日（9日）公布新制，運輸署助理署長李美鳳今早在港台節目《千禧年代》上表示，新制是為了加強管制長期沒有領牌的車輛，希望車主盡其責任，如不想擁有車輛，便要作出妥善處理，或向署方取消登記。

她續指，以往如車輛沒有領取牌照2年，運輸署便會向登記車主發出通知書，要求他們在10日內處理，否則會取消其車輛登記；修例後，車主須在收到通知書的三個月內，為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後向署方取消登記，署方希望可從源頭解決問題。

李美鳳續說，如車主在3個月限期內未有採取行動，署方會透過法律程序將車主定罪，首次定罪最高可罰款10,000元和監禁3個月，其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁6個月。她又提到，除非車主已繳付罰款，否則運輸署可根據法庭命令，拒絕向車主發出或續發駕駛執照。

至於豁免，李美鳳舉例指如車輛正在等待零件維修，或是作為私人珍藏、車輛為30年或以上的車輛，又或是妥善保存在車行的寄賣車輛都可獲豁免，原則是必須妥善處置，不會影響道路。她指豁免時長需視乎情況，如等待零件的車輛，一般豁免期為一年，車主可以在豁免期完結前再交文件申請豁免；私藏車輛則要平衡車主及署方行政需要，如車主有私人土地或車位，最長可獲豁免10年。

根據資料，政府有關部門在2021年至2024年間，共進行了410次打擊棄置車輛的執法行動，涉及3,300部車輛，當中約九成為電單車。