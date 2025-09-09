打擊死車棄街　12.22起未領牌兩年車輛如無取消或續牌　車主違法

運輸署今日（9日）宣布，將於12月22日實施新的車輛登記及領牌制度，運輸署將會向兩年或以上未領牌的車輛車主發出通知書，要求他們在三個月內為車輛重新領牌、將車輛拆毀，或永久送離香港，並完成取消登記。運輸署指，如車主在該三個月通知期屆滿前仍不採取行動，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。



運輸署今日（9日）宣布，將於12月22日實施新的車輛登記及領牌制度。在新制度下，運輸署將會向兩年或以上未領牌的車輛車主發出通知書，要求他們在三個月內為車輛重新領牌、將車輛拆毀，或永久送離香港，並完成取消登記。（資料圖片/林靄怡攝）

沒領牌或獲豁 車主仍須承擔車輛引起的法律責任

運輸署表示，12月22日起，署方將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的三個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後向署方取消登記。署方續稱，即使未為車輛領牌或獲批豁免，車輛仍會一直登記在車主名下，車主須繼續承擔車輛引起的所有法律責任。

首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月

如車主在三個月通知期屆滿前仍不採取行動，即屬犯罪。首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。除非已繳付罰款，否則運輸署可根據法庭命令，拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照，不處理涉事車輛的過戶申請，及拒絕向涉事車輛或被定罪車主名下其他車輛發出車輛牌照。

運輸署指，新規例引入新罪行，希望提高阻嚇力，從源頭解決不當棄置車輛的問題。署方又表示，如個別車主有實際困難而未能在三個月通知期屆滿前採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。

三種情況可獲豁免 包括等零件維修送驗後續牌車輛

一般而言，以下三種情況可獲豁免，一是等待零件維修送驗後續牌的車輛，二是車齡30年或以上、正妥善保存作私人收藏而不會在路上使用的車輛，最後是妥善保存於車輛經銷商作寄賣的車輛。

署方稱，車主如有其他合理理由可向署方提出，署方會視乎個案情況考慮是否批出豁免。申請豁免的資格和指引將於稍後公布。