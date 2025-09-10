舉報黑工｜鄧炳強稱暫毋須獎賞機制惟可檢視　擬小紅書設舉報渠道

攝影師、化妝、陪拍及室內裝修，近月黑工問題散落不同工種。保安局局長鄧炳強今日（10日）在立法會稱，今年第三季至今，入境處打擊非法勞工執法行動約3500次，月均數字比第二季增加約18%，單計上月巡查逾1800個地點，拘捕173名非法勞工和67名僱主。



對於議員邵家輝提問會否考慮仿照舉報濫用公屋獎賞機制，為非法黑工舉報者提供獎賞，鄧炳強回應指，現時舉報平台多元，暫未有需要用獎賞機制吸引舉報，但亦表示會檢視獎賞機制的必要。鄧炳強透露計劃與內地平台合作，將涉及招攬黑工的貼文下架，亦會於小紅書、微信及「智方便」等平台設渠道讓公眾舉報非法黑工。



入境處聯同香港警務處，早前展開代號為「曙光行動」及「冠軍行動」，共拘捕7名懷疑非法勞工。（入境處提供）

鄧炳強在立法會回覆議員質詢時說，根據入境處紀錄，2023年至今年8月被捕的非法勞工中，約一半來自內地，其餘包括非華裔非法入境者或逾期逗留者，及外籍家庭傭工等。期間持商務簽注或「一簽多行」個人遊簽注來港而因非法工作被捕的內地人士，分別約佔持該類簽注訪港旅客總數的十萬分之二和十萬分之一。

鄧炳強說，入境處一直嚴格把關，在入境審查時會對不尋常地頻繁來港的訪客作個別評估，以識別訪港目的是否有可疑，並因應情況拒絕他們入境或縮短其留港日數。如有需要入境處會根據情報於管制站加強抽查個別目標群組。

鄧炳強指，今年第三季至今，入境處打擊非法勞工的執法行動達到3500次，月均數字比第二季增加了約18%，單計8月在多區展開「反黑工」工作，巡查了逾1800個地點，拘捕了173名非法勞工和67名僱主。

議員邵家輝在會上指，房委會向舉報濫用公屋人士提供3000元獎賞成效顯著，問當局在舉辦黑工方面會否參考，以達至「全民打擊黑工」。鄧炳強回應指，現時的舉報情況相當理想，要再檢視才考慮會否設獎賞制度，而當局計劃與內地平台合作，將涉及招攬黑工的貼文下架，亦會於小紅書、微信及「智方便」等平台設渠道讓公眾舉報非法黑工。