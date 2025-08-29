油麻地倫常命案｜孫玉菡痛心　籲遇艱難要求助：要相信總有一線光

油麻地廣東道金華大廈前日（27日）發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒後，用刀割頸尋死。勞工及福利局局長孫玉菡表示，對事件感到痛心，署方正向家人提供所需支援。孫玉菡又呼籲市民遇到艱難時，可致電社福機構等求助，「可能呢刻你會覺得好絕望、好難過，但大家都要相信總有一線光、總會身邊有人幫你」。



油麻地廣東道金華大廈前日發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒後，用刀割頸尋死。（資料圖片／梁偉權攝）

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／梁鵬威攝）

孫玉菡今日（29日）出席活動後回應金華大廈倫常命案說，非常關心事件，感到痛心，對該家庭致以最深切慰問。他透露涉案家庭非社署跟進個案，署方正向家人提供所需支援，希望可以協助他們渡過難關。

孫玉菡：只要講一句，大家都會願意幫你一把

孫玉菡又特別提到，人生難免有高低起伏、事情總有順逆好壞，「可能呢刻你會覺得好絕望、好難過，但大家都要相信總有一線光、總會身邊有人願意幫你」，市民經歷艱難時，「只要講一句、打一個電話，無論係社福機構、甚至係鄰居，大家都會願意幫你一把，只要你肯做少少表示，我哋一定會想辦法提供幫助」。

正透過大數據互通方法識別高風險群組

孫玉菡亦表示，當局正透過大數據互通的方法識別高風險的長者、殘疾家庭，當措施成熟時，會將有關網絡盡可能擴展。