亦園路謀殺｜29歲男被落案控告謀殺　累計15人落網　9人已遭起訴

51歲私煙拆家本周一（25日）被發現頭部受傷，遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方周三（27日）在荃灣區，再拘捕一名29歲男子涉嫌謀殺，以及一名27歲男子涉嫌協助罪犯，案件累計15人落網。警方表示，今日（29日）暫控該名29歲男子一項謀殺罪，案件明日（30日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）

新界北總區重案組正積極調查案件，警方已就此案共拘捕12男3女（25至65歲）。其中8名被捕人，早前已分別被暫控串謀謀殺罪及協助罪犯罪，案件已分別於昨日（28日）及今日（29日）在粉嶺裁判法院提堂。連同最新被起訴的29歲男子，案件累計已有9人被起訴。其餘6名被捕人已獲准保釋候查。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几本周二（26日）交代案情時表示，姓曾（51歲）死者於周一凌晨約1時，乘七人車離開新生村住所，不久後被兩車前後攔截。他下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，曾被人用刀從後襲擊其頭部。死者頭破血流，被人押上七人車帶走，最後被棄屍亦園路一橋底。

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3362與調查人員聯絡。

警8月28日押疑犯重組案情

警方昨日（28日）在中午12時半左右，以七人車接載疑犯到案發現場，他穿黑色上身衫、藍色牛仔褲、戴眼鏡、手臂有紋身，被黑布蒙頭，雙手扣上手扣及腰纏鐵鏈，在一個車房門外停留。

8月28日重組案情：疑犯揮刀斬人形公仔。（鄭嘉惠攝）

其間探員向疑犯問話，然後給他遞上一柄刀狀道具，並以人形公仔重組案情，可見疑犯持刀在公仔的後腦頸部位置斬下，此部份至12時50分完成。

8月28日重組案情：疑犯模擬持刀施襲。（鄭嘉惠攝）

其後，警方將疑犯帶到荃灣海安路海旁，據悉疑犯將兇器丟在對開石隙。警方「水鬼隊」及機動部隊水陸兩路搜尋，下午3時15分左右，水鬼隊在海中尋獲兩把刀。

隨後疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地，內有破爛的工具、風煤樽等。其間警員沒有帶上人形公仔或任何道具，押解疑犯逗留約10分鐘離開。據了解，此處是警方發現其中一輛攔截事主的私家車位置。