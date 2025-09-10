樓宇維修圍標案　競委會鎖定兩圍標集團　涉25項工程合約額逾6億

競爭事務委員會昨起一連兩日(9日及10日)就一宗涉及樓宇維修的圍標案件展開執法行動，根據法庭手令搜查19個處所，包括九間工程承辦商的辦公室，以及涉案人士的住所。案件涉及港九新界多區共25個工程項目，初步估計合約總值逾六億港元。



競委會指經深入調查後開立新個案，並鎖定兩個圍標集團。調查顯示，該兩個集團運作多時，組織龐大且結構緊密，成員包括多個工程承辦商及其他相關人士。調查顯示他們在維修工程招標期間，涉嫌直接或透過中間人交換及協調投標價格，部份承辦商更以俗稱「豬仔標」的較高價格入標掩護，以協助預定投標者中標。



競委會指有關行為涉嫌違反《競爭條例》中的「第一行為守則」，包括圍標、合謀定價及交換影響競爭的敏感資料。



競爭事務委員會昨起一連兩日(9日及10日)就一宗涉及樓宇維修的圍標案件展開執法行動，根據法庭手令搜查19個處所，包括九間工程承辦商的辦公室,以及涉案人士的住所。（資料圖片）

競爭事務委員會就樓宇維修圍標案件展開搜查行動。（競委會提供）

涉事工程項目包括住宅屋苑、單幢大廈及工業大廈 分布全港10地區

競委會指，涉及的25個維修工程項目，包括23個住宅屋苑及單幢大廈，以及2座工業大廈，分布全港10個地區，當中部份合約尚未批出，部份則在競委會調查前已開展或完成。競委會指，已主動聯絡涉案樓宇的相關持份者。行動中，競委會除持法庭手令搜查處所外，亦行使強制權力，要求相關各方交出文件及資料，並出席競委會聆訊以提供資料。

競爭事務委員會就樓宇維修圍標案件展開搜查行動。（競委會提供）

競委會指，一直高度關注樓宇維修中圍標行為，上月，競委會就九龍城區某屋苑維修工程圍標案件進行搜查，去年亦兩度與廉政公署採取聯合行動，成功瓦解一個新興的違法集團，更在分析資料後發現更多違法集團滲入多區樓宇維修工程，從事圍標等反競爭行為。

部份承辦商以較高價格「豬仔標」入標掩護 協助預定投標者中標

競委會經詳細研究後，開立了一宗新個案並鎖定兩個圍標集團。調查顯示，該兩個集團已運作多時，組織龐大且結構緊密，成員包括多個工程承辦商及其他相關人士，而他們在維修工程招標期間，涉嫌直接、或透過中間人交換並協調投標價格，部份承辦商則以較高價格入標掩護(俗稱「豬仔標」)，以協助預定投標者中標。

競委會稱，有關行為構成圍標、合謀定價及交換影響競爭的敏感資料,違反《競爭條例》下「第一行為守則」。