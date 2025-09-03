地盤工向情婦追7千不果　穿淘寶訂製印情婦資料衫到處逛　囚14天

已婚地盤工與單親母情婦關係破裂，向女方追討7000元欠款未果，在事主女兒就讀的小學附近張貼海報公開母女個人資料，更淘寶訂製印有事主資料的上衣，在上水街頭遊走。地盤工早前承認4項起底罪，今（3日）於西九龍裁判法院判刑，辯方透露被告曾企圖自殺，署理主任裁判官鄭念慈指案情嚴重，認為被告的精神狀況不宜判處社會服務令，判他入獄14天。



被告胡巍（43歲，地盤工人），被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。

被告胡巍在西九龍法院認4項起底罪被判囚14天。（資料圖片）

被告被拘留時曾企圖自殺

辯方求情指，被告在獄中因精神問題，企圖自殺，被轉送小欖精神病治療中心關押，其後情況穩定，被告明年將於在西九龍精神中心接受治療，因此報告不建議進行社會服務令，望法庭輕判。

事件涉披露女童資料屬嚴重

鄭官引述報告內容指，被告的精神狀況不適合進行社會服務令，明言案情嚴重，被告除披露事主的個資外，更披露事件無關的女童資料，可謂相當不適宜，對女童造成一定影響，終判監14天。

追款不果在學校附近貼追債街招

案情指，女事主X育有一名7歲女兒Y，在2021年起與被告交往，二人分手後保持聯絡。被告於去年借了7000元給X，同年11月要求X還款，但遭拒絕。被告去年12月在上水一屋苑及Y的學校張貼印追債街招，並列出X和Y的個人資料和相片。

穿有事主資料上衣坐港鐵及到處用餐

及至今年1月，被告將他身穿印有追債街招內容的上衣照片發給X，顯示自己穿着該上衣乘搭港鐵和在食肆用餐。X立即報警，被告在警誡下承認因X欠債不還而犯案。調查顯示，被告在淘寶定製涉案上衣。

案件編號：WKCC 2708/2025