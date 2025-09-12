亞視控股又被申請清盤　11.19高院提訊

目前正停牌的亞洲電視控股有限公司，昨（11日）遭一名債權人入稟高等法院提出清盤呈請。司法機構網頁顯示，案件排期至11月19日聆訊。



呈請人陳莉麗，向亞洲電視控股有限公司提出清盤呈請。

亞視過去已多次遭入稟清盤，但呈請人最後都撤回申請。（網上圖片）

亞視過去曾被清盤終撤回

亞洲電視控股以往亦曾被債權人，申請清盤。創富機遇有限合夥基金於2023年11月，向亞洲電視控股提出清盤呈請。至2024年2月，該公司撤回呈請。

上月入稟控前董事查小剛

此外，亞洲電視控股上月入稟高等法院，控告前執行董事查小剛等9被告，指他們涉不當配售約3.3億股份，要求法庭宣布配售和轉讓的股份無效，並向被告提出索償。

早前被指欠電費150萬被中電入稟追討

亞視位於大埔的總部涉拖欠逾150萬元電費，中電上月入稟區域法院，向亞洲電視有限公司追討。

案件編號：HCCW 573/2025