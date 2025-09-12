小欖簡約公屋剪螺絲｜工程師指或損核心牆牢固　疑有人為求快完工

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，房屋局及建築署確認項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。香港工程師學會建造分部前任主席謝偉正表示，涉事螺絲主要用作將MiC組件固定在核心石屎牆上，剪短螺絲做法難以接受。他又指，核心石屎牆內會有較多鐵支等，鑽上螺絲時或有困難，不排除工人為求快些完工而剪短螺絲。



小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（夏家朗攝）

MiC組件本身難偷工減料 合格螺絲可保遇強風仍牢固

謝偉正指，MiC組件相對沒有太多可偷工減料的可能，因為該些組件在出廠前須經驗收步驟，通過後再運去地盤施工。而MiC組件在結構是可以做到疊起來時四平八穩，但因香港會受風力影響，因此需要透過螺絲將MiC組件固定在核心石屎牆上，即使遇上強風亦可保持牢固。

剪螺絲影響要視乎涉及螺絲分布

至於今次事件會有多大安全風險，謝偉正指要視乎該23顆螺絲的分布位置，然後再計算其安全系數，假設一個MiC組件，10顆螺絲中只有1至2顆螺絲被剪短，可能未有太大安全風險，但如被剪短的有7至8顆螺絲，風險自然會較高。他又指，剪短了的螺絲未必可令MiC組件固定在核心石屎牆上。

工程師學會建造分部前任主席謝偉正：剪螺絲做法難以接受

謝偉正認為有關做法很難接受，補救方法可選擇重新鑽上附合要求的螺絲，或再焊上鐵板延長受影響範圍，再鑽上額外的螺絲以達安全系數。他又指，核心石屎牆內有較多鐵支，分布亦較密，鑽上螺絲時或有困難，不排除工人為求快些完工而剪短螺絲。但他指出，工人其實可直接向地盤工程師提出問題或困難，再由工程師提供解決方案。