小欖簡約公屋剪螺絲｜工人進出工地稱作其他工序　政府上周曾視察

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。政府確認事件，指該地盤有23個撑板螺絲被擅自切割，已要求暫停該項目相關撑板安裝工序，而地盤其他工程仍然如常進行。



記者中午約12時到場觀察，見到兩個樓宇工地，並有至少4名工友進出，有工友指負責平水工作，與涉事的撑板安裝工序無關；另有地盤保安稱上周有政府人員到場視察。



小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（任葆穎攝）

房屋局及建築署指，於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。

建築署駐地盤人員隨即進行詳細檢查，同時已立即要求承建商「安保-俊和聯營」暫停該項目相關撑板安裝工序，而地盤其他工程，包括外圍的車輛通道、地下管道和渠井等仍然如常進行。

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（任葆穎攝）

建築署續指，十分關注工程質素與安全，已即時嚴肅責成承建商須將受影響的撑板重新安裝，並重置相關的MiC組件；現時小欖「簡約公屋」項目建築物整體結構安全，初步調查顯示，是次問題只涉及工地現場安裝撑板螺絲工序，與MiC組件或相關技術及設計並無關係。建築署亦稱，其他「簡約公屋」項目亦沒有發現類似情況，署方會繼續加強駐地盤人員巡查監督所有「簡約公屋」的工程。