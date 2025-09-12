小欖簡約公屋｜23顆連接核心牆螺絲遭擅剪短　工序停工　工人已炒

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。報道又指政府已確認事件，指該地盤有23個撐板螺絲被切短，已責成承建商盡快完成修繕工作，涉事地盤已被即時停工。



房屋局及建築署回覆查詢指，建築署於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。



建築署稱立即要求承建商「安保-俊和聯營」暫停該項目相關撑板安裝工序，而地盤其他工程仍然如常進行。建築署又指，現時小欖「簡約公屋」項目建築物整體結構安全，並已向涉事承建商發出書面警告，要求盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任，而承建商亦已將違規分判商的涉事工人即時解僱。



（資料圖片）

小欖「樂安排」簡約公屋由3棟18層樓宇組成，項目由5,040個鋼結構「組裝合成」（MiC）模塊組合而成，落成後可提供4,200個住宅單位，預計將於2026年第三季落成。該項目承建商為「安保—俊和」聯營，工程合約價格為20.2億元。

建築署續指，十分關注工程質素與安全，已即時嚴肅責成承建商須將受影響的撑板重新安裝，並重置相關的MiC組件；現時小欖「簡約公屋」項目建築物整體結構安全，初步調查顯示，是次問題只涉及工地現場安裝撑板螺絲工序，與MiC組件或相關技術及設計並無關係。建築署亦稱，其他「簡約公屋」項目亦沒有發現類似情況，署方會繼續加強駐地盤人員巡查監督所有「簡約公屋」的工程。

建築署表示，已向涉事承建商發出書面警告，要求盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任，亦須全面檢討地盤施工程序，包括強化工人的培訓和監督，以防止同類事件再次發生。建築署會嚴厲地在季度成績評核報告反映其表現。同時，承建商亦已即時啟動應變機制，包括將違規分判商的涉事工人即時解僱及保留追究權利。

建築署亦已要求承建商在不影響小欖項目整體工程進度下盡快進行相關構件的修繕工作，確保質量符合合約要求，亦要求承建商增加資源和人手加速日後MiC安裝工作，以及同期加快進行其他工序，預計原定完工日期將不受影響。建築署會就調查結果考慮進一步行動，包括按既定機制作出嚴厲處分。