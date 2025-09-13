東壩的士禁令暫緩｜的士小巴業隔空互呻　司機不滿政府助小巴獨市

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，卻引發交通配套不足及的士濫收車資等問題。政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續駛往東壩，北潭涌小巴站今早（13日）大排長龍，大批內地旅客等待9A專線小巴前往東壩，高峰期有逾200人排隊，部份人急不及待轉坐的士。



《香港01》下午在西貢東壩分別向的士及小巴司機了解看法，發現他們均認為塞車問題源於對方，甚至內地旅客堅持使用支付寶也是問題之一。其中小巴司機便斥責的士不懂或不願偷位讓車，更亂泊在馬路影響他們掉頭返回北潭涌；而的士司機則認為小巴體型龐大釀成塞車，更批評政府助小巴享獨市生意。



西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。（歐陽德浩攝）

西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。惟據了解，政府諮詢的士業界時，遇到強烈反對，原定今日起（13日）實施的禁令暫時煞停，當局繼續觀察情況再作決定。

小巴司機回憶清明塞爆西貢 來回往返東壩逾4小時

小巴司機余先生駕駛專線小巴9A路線已有大半年，曾經歷今年清明假期西貢塞爆事件（小紅書形容為「麥理浩徑3.22慘案」）。他憶述指，由於當日大量內地旅客湧進西貢，人車爭路，加上部份的士不熟悉路況，以致從北潭涌往返東壩，來回兩程分別需要兩小時，即合計逾4小時，惟正常情況下，單程毋須半小時。

其後警方到場維持交通秩序，並在西壩實施分流管制，惟現場已聚集大量的士，需要時間慢慢疏導。余先生駕駛的小巴一度在西壩路口等待50分鐘，他的同事更要加班至晚上約9時，才清空從東壩返回北潭涌的人龍。

小巴司機余先生駕駛專線小巴9A路線已有大半年，曾經歷今年清明假期西貢塞爆事件（小紅書形容為「麥理浩徑3.22慘案」）。（歐陽德浩攝）

的士引起問題一：司機不懂或不願偷位讓車

余先生認為問題在於的士數量過多，萬宜路不勝負荷，同時部份的士司機「初來乍到」首次駕駛單線雙程的萬宜路，不清楚「偷位」讓車的位置，更有缺德的司機不願意讓車，最終釀成「麥理浩徑3.22慘案」。不過，他建議政府毋須一刀切，但應限制進入萬宜路的的士數量。

你頂我，我頂你，就咁樣塞住喇⋯⋯有時避無可避，因為佢一架跟一架 ，又冇人褪車，咁死喇！ 小巴司機余先生

的士引起問題二：停泊小巴站一帶等客 小巴掉頭返北潭涌受阻

的士問題不僅限於此，余先生提到部份的士司機不願空車駛離東壩，停泊在小巴站附近等待乘客，以致小巴沒有空間掉頭返回北潭涌。小巴司機們只能無奈通知公司經理，讓他們向警察求助，派員到場維持交通秩序。

早上佢哋落車全部喺度，有啲落咗客想等回頭客，搞到我哋啲車兜唔返轉頭，出唔返去。 小巴司機余先生

的士引起問題三：西貢網絡差 乘客二維碼付款最長花10分鐘

此外，原來行山客搭的士也被指有份引起塞車，由於不少內地行山客選用支付寶開啟二維碼付車資，但受到西貢網絡不穩等因素影響，或在車上擾攘一段時間，甚至花上10分鐘付款。

主要係好多客上嚟拍卡 佢都唔知支付寶點用，宣傳唔夠。起碼周不時掗成十分鐘都有，佢一上嚟又話冇訊號，喺度嘟來嘟去。 小巴司機余先生

今早逾200人排隊等小巴不常見 料與下周有可能颱風來襲有關

對於今早高峰期有逾200名乘客排隊等候小巴，余先生表示情況不常見，透露當時已有7輛車不斷循環接載乘客，後來更增加至10輛車。他估計，由於上周末熱帶氣旋塔巴掠港，下周又可能再有颱風來襲，因此旅客趁近日天朗氣清，集中在本周末到東壩郊遊。

新界的士司機陳先生周末主攻內地旅客，他極力反對政府禁止的士駛進西貢萬宜路。（歐陽德浩攝）

的士司機靠周末東壩乘客搵食 日賺過千元

另一邊廂，新界的士司機陳先生周末主攻內地旅客，通常早上到落馬洲或大學港鐵站外的的士站碰運氣，若成功接載前往東壩的旅客，按錶收費分別約200多元及300多元，視乎情況全日可賺1,000元或以上，相比平日高出50%，因此他極力反對政府禁止的士駛進西貢萬宜路。

其實都唔係日日有得做嘅，就星期六日咋嘛，咁你都唔畀我哋做嘅，咁唔使搵食啦⋯⋯係星期六日好啲咋，平時一至五我哋真係乞米。唉，𠵱家揸的士生意好難做㗎，講真咁易咩？ 的士司機陳先生

小巴問題一：萬宜單線雙程 小巴車身較大釀成塞車

陳先生認為，塞車問題源於旅客逼爆西貢，加上萬宜路單線雙程，一旦遇到對頭車，車身較大的小巴不便通過，進一步加劇塞車問題。他建議警察應在塞車路段，加派人手維持交通秩序，相信只需要做好分流便可解決問題。

小巴咁鬼大架，唔塞呀？我哋兩三架車都好過架小巴咁大架喇，係咪呀？一樣都係十幾人，小巴又係十幾人，有乜分別啫？我都唔明點解塞車喎，咁你人多先塞嘅啫。即係紅隧咁塞車，你唔畀私家車行啦！你剩係畀小巴同巴士行咪得囉！理論上塞車原因唔係我哋的士做成，係人多做成嘛！ 的士司機陳先生

小巴問題二：若政府實施禁令 小巴公司享獨市生意不合理

陳先生批評政府做法不公平，准許小巴公司享有獨市生意，認為當局若不准許的士駛進東壩，則必須增加小巴班次，除非萬宜路增加至雙線行車，否則仍會釀成塞車災難。