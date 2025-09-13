東壩的士禁令暫緩　市民意見分歧　有人憂載客量不如小巴難疏人潮

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，卻引發交通配套不足及的士濫收車資等問題。政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續駛往東壩。



市民的意見分歧，有行山客為了避開人潮，已有10年沒到東壩行山，認為的士載客量低，效率不及小巴等公共交通工具。也有人認為的士可有效幫助有需要的乘客，例如大家庭及長者等，而她目睹小巴站大排長龍後，也考慮改乘的士以節省時間。



政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續駛往東壩。（歐陽德浩攝）

西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。惟據了解，政府諮詢的士業界時，遇到強烈反對，原定今日起（13日）實施的禁令暫時煞停，當局繼續觀察情況再作決定。

市民避開人潮不到東壩 改行北潭涌附近山徑

熱帶氣旋塔巴本周初掠港，一連數日為香港帶來惡劣的天氣。今日天公造美，正是適合郊遊的好天氣，林小姐與朋友今早從北潭涌巴士站出發，準備前往附近山徑欣賞風景，但為了避開人潮，他們計劃的行程不會路經東壩，只集中在北潭涌一帶郊遊。

林小姐（左）支持政府推出禁令，認為的士載客量低，效率不及小巴等公共交通工具。（歐陽德浩攝）

支持政府禁令：的士載客量低、效率不及小巴

林小姐解釋，自從東壩成為旅遊熱點後，由於人頭湧湧，已有10年沒到東壩行山。不過她支持政府推出禁令，認為的士載客量低，效率不及小巴等公共交通工具，建議政府只需增加專線小巴班次疏導人流。

對於有聲音指，的士能夠便利行動不便或攜帶的寵物的乘客。林小姐反駁指：「我諗去嗰啲地方帶寵物唔係好啱，除非冇乜人流、好特別嘅時間。去嗰啲地方，不如行郊野公園仲好，何必同人逼呀？」

毅行者對小巴站排長龍感驚訝 考慮轉坐的士到東壩

也有市民持反對意見，毅行者李小姐已有數個月沒來過西貢北潭涌，今日計劃行走麥理浩徑二段（東壩至北潭坳），惟抵達北潭涌目睹小巴站大排長龍感到非常驚訝，故一度考慮改坐的士。「頭先見到太多人，如果有的士有需要，可能我哋Group埋啲朋友一齊入去東壩。」

李小姐認為政府不應「一刀切」禁止的士駛進東壩，因的士可有效幫助有需要的人士。（歐陽德浩攝）

反對政府禁令：大家庭、長者等有需要坐的士

李小姐認為，政府不應「一刀切」禁止的士駛進東壩，因的士可有效幫助有需要的人士，例如大家庭、長者或長途跋涉的行山客等，同時可節省等車時間。她相信若提供愈多公共交通工具往返東壩，市民及旅客都能夠得益，但建議政府可限制的士只准駛至東壩迴旋處，不得深入西貢郊野公園內部。