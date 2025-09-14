發展局建築機械人｜燒焊機械人提升品質　爬壁機械人負責高空工作

發展局推動在工務工程項目應用高效建築機械人，以節省時間、提升施工質量和工地安全。局方指，渠務署採用了燒焊機械人以提升施工品質和工地安全，建築署亦使用了爬壁機器人，減少工人高空工作風險。



局方除了鼓勵各工務部門將其廣泛應用於工程項目及日常保養工作外，早前更聯同業界首辦「建築機械人比賽暨展覽」，既展示人工智能及機器人技術應用，亦促進大灣區產業合作和知識交流。



渠務署採用了燒焊機械人以提升施工品質和工地安全。（發展局網站）

建築署使用爬壁機器人，減少工人高空工作風險。（發展局網站）

發展局早前聯同業界首辦「建築機械人比賽暨展覽」。（發展局網站）

首辦「建築機械人比賽暨展覽」 促進業界人才交流

為期三日的「建築機械人比賽暨展覽」於今年7月31日至8月2日舉行。活動由發展局及廣東省住房和城鄉建設廳指導，建造業議會和粵港澳智能建造產業發展聯盟主辦。展覽展出燒焊機械人、機械狗、無人機等20多部負責不同建築工序的機械人，讓業界及公眾了解機械人技術的應用。

展覽展出燒焊機械人、機械狗、無人機等20多部負責不同建築工序的機械人，讓業界及公眾了解機械人技術的應用。（發展局網站）

「建設未來：建築機械人」論壇是展覽其中一項重點活動。頂尖機械人專家在論壇發表主題演講，分享機械人技術在行業的應用。論壇吸引超過2,000名業界專業人士、研究人員、投資者和公眾人士以線上線下的方式參與。

「建設未來：建築機械人」論壇。（發展局網站）

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在論壇致辭時表示，發展局全力推動高效建築機械人在工務工程的應用，多項機械人技術已於多個先行項目中實踐，在節省時間、提升施工質量及工地安全方面取得了顯著成效。基於這些成功經驗，發展局正制定政策，規定合適的工務工程項目採用指定高效建築機械人。

渠務署採用燒焊機械人 操作員只須輸入參數 可同時操作多部

渠務署元朗防洪壩及明渠改善計劃及元朗淨水設施第一階段工程應用了燒焊機械人及遙控天秤系統。渠務署工程師李澤祖表示，傳統手工焊接不僅耗費大量人力和時間，焊接質量亦受工人的技術水平影響，而且在燒焊過程中近距離接觸強光和高溫等亦帶來安全風險。因此，渠務署引入燒焊機器人，操作員只須輸入參數，便可完成標準的燒焊工序，提升品質。操作員亦可同時一人操作多部燒焊機械人，提升效率之餘亦改善工人工作環境。

渠務署工程師李澤祖（左）指採用燒焊機械人，提升效率之餘亦改善工人工作環境。（發展局網站）

燒焊工人：燒焊機械人焊道較人手燒出來更為平整及一致

燒焊工人曾先生表示，以往未有採用燒焊機械人時，他們燒「樁頭板」一般需要躺着以抬頭「仰焊」，雙手須長時間舉高以完成工序，因此頭及肩膀亦容易繃緊。他指出即使穿著防護服亦擔心會被燒焊時產生的火花濺到。

他指採用燒焊機械人後，他不用再躺着進行「仰焊」，改善了其工作環境，而且機械人更為精準，焊道較人手燒出來的更為平整及一致，生產力亦提升約兩倍。

燒焊工人曾先生指採用燒焊機械人後，他不用再躺着進行「仰焊」。（發展局網站）

工程項目同時採用了遙控天秤系統。李澤祖表示，應用天秤節省操作員上落天秤的時間，減少身處高空作業的風險，亦可以在一個更舒適的環境工作，相信有助吸引更多新人入行。

土拓署機械人助隧道施工、檢測 節省工程時間與成本

土木工程拓展署在「T2主幹路及茶果嶺隧道」工程中應用了鑽孔機械人。土拓署工程師馬浩斌表示，過往在隧道內建造通風管道樑托前，工人要身處高空工作台重覆進行鑿開混凝土表面、定位、鑽孔及安裝繫穩螺絲的工序，過程繁瑣並有潛在健康風險。部門在工程中引入自動鑽孔機械人，將工序全面自動化。

機械人利用激光掃描技術確定好位置，並於隧道內的牆身及天花準確地鑽孔及裝上繫穩螺絲，同時吸走過程中產生的粉塵，不僅提升工人職業安全健康水平，亦節省時間和人力成本。

土拓署工程師馬浩斌（左）指引入自動鑽孔機械人，將工序全面自動化。（發展局網站）

鑽孔機械人利用激光掃描技術確定好位置，並於隧道內的牆身及天花準確地鑽孔及裝上繫穩螺絲，同時會吸走過程中產生的粉塵。（發展局網站）

「智能隧道質量檢測系統」比傳統以人手進行快十倍

另外，馬浩斌亦指，工程項目中亦採用了「智能隧道質量檢測系統」，使用無人機搭載人工智能技術進行缺損檢測。無人機可以配合拍攝彩色圖像及紅外線熱圖像，透過深度學習，人工智能系統可以精確檢測到毫米級的裂縫，再自動將檢測結果整合成電子缺損報告，有助工程團隊檢測裂縫、混凝土崩缺和滲水等缺損。

他表示，系統檢測時間比傳統以人手進行快十倍，並可節省一半成本，而檢測人員亦無須再於隧道內進行高空檢測工作，降低事故風險。

「智能隧道質量檢測系統」使用無人機搭載人工智能技術進行缺損檢測。（發展局網站）

建築署應用爬壁機械人 減少高空工作風險

在檢測工作方面，建築署引入了爬壁機械人進行高空檢測工作，減低工人置身高空工作的風險。建築署總物業事務經理劉卓傑指，爬壁機械人配備高穩定性的負壓吸附系統，不論在平滑玻璃表面或是粗糙的牆面均可自如地滑行，更可直接跨越約一至兩厘米高的障礙物，並可攀爬超過170米高的大樓，動作靈活迅速。另外，爬壁機械人能夠搭載不同類型的樓宇檢測設備，如高清相機、360度全景鏡頭、紅外線熱成像儀、超聲波儀器及地質雷達等，有助樓宇檢測人員全面掌握大廈外牆的狀況。

爬壁機器人配備高穩定性的負壓吸附系統，不論在平滑玻璃表面或是粗糙的牆面均可自如地滑行。（發展局網站）

爬壁機器人能夠搭載不同類型的樓宇檢測設備，如高清相機、360度全景鏡頭、紅外線熱成像儀、超聲波儀器及地質雷達等，有助樓宇檢測人員全面掌握大廈外牆的狀況。（發展局網站）

劉卓傑表示，建築署近年廣泛應用無人機，工作效率明顯提升，惟無人機亦有其局限，如受禁飛區及地理環境限制，觀察距離亦較遠。爬壁機械人可以讓人員近距離觀察外牆，進一步提高外牆檢測的效率及安全性。相對傳統搭棚或安排吊船作外牆檢測，應用爬壁機械人的整個準備過程可由兩星期縮短至最快兩、三日便完成。總括而言，爬壁機械人能更高效、更安全進行外牆檢查，同時減少人手於高空工作風險。

參考工務部門試行和應用建築機械人的成功經驗，發展局會持續收集和分析數據，並陸續推出政策，要求新開展的工務工程項目應用高效建築機械人，全面提升工程的品質、安全和生產力。