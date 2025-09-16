機場二號客運樓｜旅遊車候車大堂23日啟用　全天候運作並設跨境巴

香港國際機場二號客運大樓（T2）即將完成擴建，將於9月23日起分階段啓用，首個啓用設施是旅遊車候車大堂，至於旅客離境設施則於2026年首季尾啓用。



與一號客運大樓無縫連接 設41個停車位

目前，香港國際機場的旅遊車服務分散在一號客運大樓，及旁邊兩個停車場。例如旅行團旅遊巴、機員巴士及居民巴士上車位置於一號停車場，跨境客車及航天跨境轎車則分別位於一號客運大樓及四號停車場。而在新的旅遊車候車大堂啓用後，相關服務將會全部集中一處，包括跨境客車的票務櫃檯、上車位、候車設施等。

候車大堂會與一號客運大樓無縫連接，主要有3條室內通道，連接一號客運大樓抵港層及旅遊車候車大堂，旅客毋須受天雨影響，即可便捷來往一號客運大樓及旅遊車候車大堂。設於室內的候車大堂設有41個停車位，涵蓋多種不同的旅遊車服務，包括跨境客車、航天跨境轎車、旅行團旅遊巴、機員巴士、居民巴士等。

設7間餐廳及零售店舖 離境設施2026年首季尾啓用

此外，大堂全天候運作，旅客可更舒適地在室內候車，毋需受風雨影響。大堂內設有跨境交通售票櫃檯、內地機場候車處、航空公司抵港貴賓室、餐飲設施、飲水設施等，當中包括七間不同類型餐廳及零售店舖，涵蓋港式冰室、咖啡店、手信店等。

擴建後的二號客運大樓，將設有離港大堂、抵港大堂、旅遊車候車大堂及相關設施。其中七樓將會是離境層、五樓為抵港層、三樓為旅遊車候車大堂，旅客離境設施預定於2026年首季尾啓用。日後二號客運大樓啓用後，機場快綫列車抵達機場站後，兩邊車門將會開啓，分別通往一號客運大樓及二號客運大樓。

香港國際機場二號客運大樓旅遊車候車大堂將於9月23日起啟用。圖為機管局機場運行執行總監姚兆聰。（機管局圖片）

下月起擴大獲豁免離境稅範圍 機管局設電子申請平台

另外，港府10月1日起擴大獲豁免飛機乘客離境稅的乘客範圍，涵蓋至所有乘搭飛機及以其他方式抵港，包括乘搭飛機抵港及其他方式抵港，並在兩個歷日內轉乘飛機離港的旅客。目前使用「經珠港飛」客運項目旅客，及乘坐海天中轉大樓快船服務的合資格旅客，均可獲退還離境稅。機管局將會設立新的電子申請平台，一站式處理旅客的退款處理安排，乘客可於離境日起28日內遞交申請，並設有現金、信用卡或其他電子方式的退稅。