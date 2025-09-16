教大女學生稱宿舍沖涼遭偷拍　校方已報警︰絕不容忍侵犯隱私行為

香港教育大學學生宿舍近日疑發生偷拍事件，事主在社交平台報稱，於9月10日晚上7時在C座宿舍9樓沖涼期間，突現發現有人持手機從門上方伸進偷拍，事主驚叫後穿回衣服，已不見涉事者的蹤影，只能通知保安及報警求助，但調查沒有進展，留言「人又捉唔到，又俾人偷拍，更加唔知之後仲會唔會繼續，而流言蜚語又周圍都係」。



校方今日（16日）回應指，高度重視並循既定程序嚴肅跟進事件，警方已即時展開調查，校方亦積極配合調查，確保程序公正透明；又強調絕不容忍任何侵犯個人權利或隱私等違法行為，已為受影響的學生提供心理輔導及相關支援。



香港教育大學宿舍疑發生偷拍事件。（資料圖片）

香港教育大學宿舍疑發生偷拍事件。（資料圖片）

偷拍事件發生在教大學生宿舍C座9樓的洗手間。（網上圖片）

事主Threads撰文：發現一部深藍色手機伸進浴格上方正面偷伯

有學生在社交平台Threads報稱在香港教育大學被偷拍。事件發生在上周三（10日）晚上7時半，事主在教大學生宿舍C座9樓洗手間第5格沖涼期間，甫轉身發現一部深藍色手機伸進門上方正面偷伯，事主隨即當場嚇至尖叫，並立即穿上衣服試圖找出涉事者，惟該人已逃之夭夭，事主只能通知保安及報警求助。

事主指在錄像中發現一名男人持有深藍色手機

因學生宿舍僅升降機門口裝有閉路電視，警方觀看當晚錄像後，向事主表示找不到可疑人物，又稱不能逐一盤點路人。但事主卻在錄像中發現一名男人持有的手機同樣是深藍色，經常在事主所住樓層的茶水間徘徊，行跡可疑，惟學校與警方都認為該男人無可疑，事主批評雙方企圖大事化小，不了了之。

我唔知究竟仲可以點算，真係好驚，唔知佢影咗幾耐，會唔會周圍外流。𠵱家單嘢本身話會揜住，但係都揚開晒，人又捉唔到，又畀（俾）人偷拍，更加唔知之後仲會唔會繼續，而流言蜚語又周圍都係，我真係灰到少想死。 教大偷拍事件事主

事主在社交平台Threads報稱在香港教育大學被偷拍。（網上圖片）

教大9月12日透過內地社交平台小紅書發表聲明，強調高度重視事件，但無其他地方發出該聲明。（網上圖片）

教大︰已向受影響學生提供心理輔導

事件引起校內學生關注，教大上周五（12日）透過內地社交平台小紅書發表聲明，強調高度重視事件，將循既定程序嚴肅跟進事件，積極配合相關部門調查，確保程序公正透明，致力為師生提供安全而互相尊重的環境，絕不容忍任何侵犯個人權利或隱私等違法行為。

教大再在今日（16日）回應指，事件發生後警方已即時展開調查，校方亦會積極配合相關部門進行調查，並確保程序公正透明，並已為受影響學生提供心理輔導及相關支援。