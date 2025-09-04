有前科男子IFC再偷拍裙底被裁獲　認有偷窺症先兆　判囚3星期

曾有偷拍前科的男店員，在中環IFC商場一期扶手電梯上，用手機偷拍女子裙低，被警員當場截獲，他警誡下稱因性衝動而犯案。店員早前承認一項「非法拍攝或觀察私密部位罪」，求情認有偷窺症先兆，案件今（4日）於東區裁判法院判刑，裁判官屈麗雯指，本案行為嚴重，令受害人感到不安，心理報告亦指被告重犯機會高，有機會構成更大錯誤，須判阻嚇式刑罰，判被告入獄3星期。



被告陳啟俊（32歲，店員）被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2025年8月7日，在香港香港島中環港景街1號國際金融中心一期P1層14號扶手電梯上，用手機在女事主X的裙底偷拍。

被告陳啟俊在東區法院承認偷拍，被判囚3星期。

被告在中環IFC商場內偷拍女子裙底，遭執勤警當場截獲。（資料圖片）

辯方求情指被告有偷窺症的先兆

辯方求情指，被告明白其行為不當，是違法事件及偷窺症的先兆，知道要接受專業的治療，以確保不會重犯。

被告曾犯同類案獲判社服令

裁判官屈麗雯判刑時指出，翻看被告上次所犯的類同案件，其行為同樣是偷拍，事後坦白認罪，被判處80小時社會服務令，感化官有建議被告要接受輔導。

官斥行為嚴重令受害人受悔辱

屈官斥，本案的行為嚴重，令受害人感到不安，公眾感到厭惡，所偷拍的照片亦會留下數碼痕跡，即使刪除相片，亦有可能會被恢復，導致照片外流，其做法亦令受害人的尊嚴受悔辱。

上次犯案獲寛大處理

屈官指，被告上次犯案時，法庭寬大處理，被告亦答應不會再犯，惟今次被告再在中環的大型商場犯案，對公眾造成滋擾。且心理報告指出，被告的重犯機會高，有偷窺症的先兆，有機會構成更大的錯誤，故須判處阻嚇式刑罰，強調被告完結本案後，要立即跟進其心理狀況。在考慮上述情況及被告認罪等因素後，遂判處他入獄3星期。

執勤警見被告緊隨事主揭發

案情指，2025年8月7日傍晚，兩名警員執勤時，發現被告乘搭扶手電梯時緊隨事主X，其後把手機放在其裙子下方，懷疑被告偷拍，故要求檢查被告的電話，並發現9張X的裙底相片。被告在警誡下承認，是因為性衝動而犯案。

案件編號：ESCC2172/2025