男地勤認偷拍空姐裙底30秒　被捕稱因為空姐靚　判社服令160小時

機場地勤職員涉在機場扶手電梯偷拍空姐裙底近30秒，目擊者事後告知空姐遭偷拍，事件報警處理。地勤職員被捕後稱見空姐靚和為解決性需要而偷拍，早前承認1項偷拍罪，案件今（4日）於西九龍法院判刑。辯方指被告初犯有悔意，因案已失去工作。署理主任裁判官鄭念慈判刑指，一般會判監處理，考慮到被告認罪及其背景，酌情按報告建議判處160小時社會服務令。



被告羅逸康（25歲，香港國際機場地勤人員）承認的非法拍攝或觀察私密部位罪指，被告於2025年4月17日，在香港國際機場中場L5上L6近6MC100號舖的扶手電梯以iPhone偷拍女子X。

被告羅逸康在西九龍法院承認偷拍空姐裙底，被判社服令160小時。(資料圖片)

途人站在被告身後目睹偷拍情況

案情指，案發時被告與穿及膝裙的女事主X在上扶手電梯，被告偷拍X裙底近30秒，被站在被告身後的途人目睹，該途人在被告離開後告知事主X有人偷拍她。被告同日被捕，警誡下稱：「見個空姐靚。」又稱為解決性需要而偷拍。

案件編號：WKCC 2518/2025