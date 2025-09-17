施政報告2025｜打造高端藝術品交易樞紐　西九東九沙田大會堂分工

【施政報告2025】西九文化區營運數字連續六年錄得財赤，特首李家超周三（9月17日）在新一份《施政報告》公布，將大力打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，吸引更多國際拍賣行、畫廊及專業人才落戶，其中西九將建立藝術品交易生態圈、成立「西九文化區學院」、年底亦會啟用西九碼頭，提升西九交通便利。



李家超表示，政府亦會繼續積極開拓文藝旗艦品牌項目，打造「香港處處有非遺」推廣地區非遺特色。而隨着啟德體育園啟用，政府已重塑表演場地功能布局，包括香港體育館改為演唱會優先，東九文化中心推動長期演出和藝術科技，沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地。



新一份《施政報告》公布，將大力打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐。(資料圖片/西九文化區提供)

西九文化區。(資料圖片／倪清江攝）

打造高端藝術品交易樞紐

李家超表示，香港是全球三大藝術品交易中心之一，會吸引更多國際拍賣行、畫廊及專業人才落戶，包括構建機場城市藝術生態圈，集藝術創作工作室、畫廊及貿易於一身，並建設大型藝術品倉儲及配套。

西九將強化國際藝術品交易平台，與巴塞爾藝術展深化合作，鞏固香港為區內唯一主辦城市的地位。又會與業界就藝術品交易的稅務、融資、人才等範疇進行研究，探討適用於香港的政策措施。

藝術廣場大樓吸引畫廊、家族辦等進駐

即將落成的藝術廣場大樓早前由新鴻基地產的全資附屬公司力享有限公司成功投得47年營運權。政府指會與發展商商討租賃策略，吸引更多藝術品交易產業鏈企業，例如畫廊、保險公司、家族辦公室等進駐該大樓。

政府會建立藝術品修復的國際合作網絡，提供專業培訓和實習機會；擴展文物修復及藝術行政人才等專業領域培訓。

藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積近70萬平方呎。（資料圖片/模擬圖）

藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積近70萬平方呎。（資料圖片/模擬圖）

年底啟用西九碼頭 成立文化區學院

李家超表示，西九是香港最重要的文化藝術基建投資，西九當局會舉辦更多高知名度的國際性大型活動，包括第二屆「香港國際文化高峰論壇」、「亞太表演藝術中心協會2026年年會」等。

政府在年底啟用西九碼頭，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展，並成立「西九文化區學院」，為本地及國際和內地文藝機構和從業員提供專業培訓。

重塑表演場地功能布局 推廣演藝盛事

李家超又表示，隨着啟德體育園啟用，政府已公布優化各表演場地，包括香港體育館改為演唱會優先，東九文化中心推動長期演出和藝術科技，沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地。

東九文化中心將在11月中啟用。（資料圖片/鄭子峰攝）

東九文化中心最大的表演場地名為「劇院」，有1,200個座位。（資料圖片/鄭子峰攝）

年內推香港時裝薈 推本地文創產業

李家超指，去年提出打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」今年將聯乘巴黎時裝周和米蘭時裝周，推進數碼時裝和永續時尚發展。

文創產業發展處會加強對國際和內地的宣傳、交流和業務配對，包括協助人才創作更多兼具中華文化及香港特色的文創產品，加強支援本地原創作品打入內地及國際市場。

發展文藝旗艦品牌 打造「處處有非遺」

李家超表示，政府會打造「香港處處有非遺」，加強推廣地區非遺特色。其中，政府過去兩年積極開拓文藝旗艦品牌項目，包括「香港流行文化節」、「亞藝無疆」、「中華文化節」、「香港演藝博覽」、「香港非遺月」等，吸引本地和遊客參與。

康文署引入市場營運模式

在康文署於指定設施亦引入市場營運模式，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。政府亦會探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。