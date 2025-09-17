施政報告2025｜未來五年公營房屋建屋數量達18.9萬　研重建模範邨

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，在2026／27年度起的五年，公營房屋建屋量將達18.9萬個單位，三萬個簡約公屋單位會在未來一年半內全數落成。公屋輪候時間亦由6.1年降至5.1年，邁向2026-27年度下降至4.5年的目標。



此外，房委會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。



行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，在2026／27年度起的五年，總體公營房屋建屋量，包括簡約公屋將達18.9萬個單位，較李家超上任時增加約80%。

公營房屋建屋量未來五年達18.9萬個單位

公屋輪候時數在三年前平均輪候6.1年，現已縮短一年至5.1年，進一步邁向2026-27年度下降至4.5年的目標。若劏房戶早一年入住公屋或「簡約公屋」，可分別節省平均每年約36,000元或50,000元的租金。

三萬個「簡約公屋」單位，今年底前會有約1萬個單位落成啟用，另外2萬個將在未來一年半內全部落成。取締劣質「劏房」的「簡樸房」規管制度正在立法會審議，如草案獲通過，明年3月將正式實施。

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，稱將研究重建模範邨。

行政長官李家超周三（17日）發表其任內第四份施政報告，稱將研究重建模範邨。

今年公布馬頭圍邨、西環邨重建計劃

香港房屋委員會今年內會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃，並將研究重建模範邨。

▼施政報告 增加公屋數量▼

