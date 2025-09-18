馬鞍山錦駿苑食水現瀝青黑點　水務署：上游水管檢查揚起沉積物

繼今年6月皇后山邨食水現黑點後，入伙僅兩年的馬鞍山錦駿苑懷疑變「翻版」，有居民投訴單位內食水出現黑點。沙田東區議會議員姚嘉俊表示屋苑管理處表示自星期日（14日）起已收到數十宗投訴，主要集中在錦駿苑C和 D座。



水務署星今日表示，經調查及化驗後，有關黑色微粒為瀝青，強調對人體沒有危害、所有水樣本符合標準。至於出現微粒是較早前檢查上游公共水管時，因水壓加大而揚起了配水庫內少量沉積物，導致有瀝青微粒進入樓宇的內部供水系統。



房屋署表示十分關注事件，已於一連兩天與水務署及屋苑管理處的代表會面，署方確認屋苑內部供水系統並沒使用含有瀝青的物料。



馬鞍山錦駿苑懷疑出現皇后山邨食水事件的「翻版」，入伙僅兩年有居民投訴單位內食水出現黑點。(資料圖片)

9月14日起收投訴 屋苑安排清洗水缸

沙田東區議會議員姚嘉俊星期三（17日）於社交平台表示，收到居民求助單位內食水出現黑點。他引述屋苑管理處指，自周日開始收到食水黑點投訴，主要集中在C和D座。另外有約十多戶直接向水務署作出投訴。

他引述屋苑管理處回應，表示先後在本周一及周二派員檢查屋苑大廈地缸及水缸，未有特別的發現。但為盡快處理「黑點」問題，屋苑將提前清洗水缸日期，並一連兩日、即在今日及明日安排清洗，其中，今日率先清洗C、D和E座的水缸。

黑色微粒為瀝青 強調水質符合標準

水務署今日表示，接獲錦駿苑食水出現黑色微粒等個案後，隨即派員跟進及抽取食水樣本化驗。結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，惟水樣本內發現的少量黑色沉澱物微粒，經化驗後確定為瀝青的惰性物質，對人體沒有危害。

公共水管上周五曾做檢查 水壓加大揚起沉積物

署方表示，經調查相信有關微粒，是上周五、即9月12日，上游的公共水管檢查時的供水調度，過程中因水壓加大，揚起配水庫內少量沉積物，導致有瀝青微粒在過去數天進入樓宇的內部供水系統。

署方指已提升C、D及E座的供水管濾網的過濾能力，並加裝0.1mm過濾網以阻隔沉積物進入下游內部供水系統。另外，今日再調派專責團隊到錦駿苑，協助有需要的住戶清洗水錶。截至今日中午12時，水務署表示接獲個案數目已大量減少，會繼續監察屋苑內的水質情況。

房屋署：屋苑內部供水系統沒用瀝青物料

房屋署表示，作為該居屋屋苑的公契經理人，十分關注事件，已於一連兩天與水務署及屋苑管理處的代表會面，又確認屋苑內部供水系統並沒使用含有瀝青的物料。署方指會繼續與水務署保持緊密聯絡，包括協助水務署跟進沖洗水錶。

馬鞍山錦駿苑由房委會發展的居者有其屋計劃屋苑，位於新界馬鞍山路150號，由5座樓宇組成，共提供2,079個單位，於2023年5月起開始安排入伙。