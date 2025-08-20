政府飲用水｜1樽水含10萬微膠粒長飲恐致癌！食水都有 1招減攝90%

政府飲用水「鑫鼎鑫」風波鬧得滿城風雨，雖然政府稱曾三度化驗鑫鼎鑫提供的飲用水，證實可安全飲用，但並未交代檢測詳情，難以令人釋除疑慮。天天飲用8杯水，自然不能馬虎，但可有想過除了瓶裝水，我們的自來水也存在風險？日積月累下更會提高致癌風險，究竟如何飲水才安全？



政府飲用水｜「鑫鼎鑫」欺詐事件 飲用水安全成疑

香港政府飲用水合約供應商「鑫鼎鑫」的欺詐事件仍在不斷發酵，除了訛稱來自知名品牌「樂百氏」、偽造檢測報告、疑似生產源頭——東莞「羊台山飲品有限公司」，曾被發現其產品含「銅綠假單胞菌」、使用的膠桶為「58號PC膠」，雖聲稱是食品級但PC膠含雙酚A（BPA）長期攝入恐損健康干擾內分泌等問題愈揭愈多，也令大眾對飲用水的食用安全提高警覺。

飲用水含微膠粒｜長期攝入可致癌、腸道菌失衡

關注食品健康Facebook專頁《韋恩的食農生活》近日亦分享了一項研究，一瓶500毫升的樽裝水，便可能含有10萬顆微塑膠顆粒，當中大部分為或納米級微塑膠，約1微米至5000微米。不少國家在自來水中亦發現微塑膠顆粒，當中以亞洲及非洲從自來水攝取微塑膠粒最高。

研究發現，一瓶500毫升的樽裝水，便可能含有10萬顆微塑膠顆粒，不知不覺攝膠入肚。（VCG）

微膠粒可通過胃腸道壁進入血液循環，並流向各種器官和組織，於血液、母乳、肺部甚至大腦與精液存在，長期或高濃度攝入有機會導致氧化壓力、損害DNA、發炎、腸道菌失衡或壞死細胞，甚至令組織纖維化或產生惡性腫瘤，即致癌。

自來水含微膠粒原因

1 環境污染：垃圾塑料如家居用品、包裝材料等降解後進入河流、湖泊等污染水源。



2 處理局限：污水雖然會經處理廠過濾，但亦會殘留部分微小塑膠顆粒並進入供水系統。



3 水管老化：老化了的膠水管（如PVC、PE）會因日久腐蝕釋放微塑料。



煲水後靜置一會有效減少攝取微膠粒？（envato）

飲用水含微膠粒｜1個方法可去除90%微塑膠粒？

韋恩指即使自來水水質未能輕易改變，但也有一個方法可以減少攝入微膠粒。他引述中國廣州醫科大學的研究發現，只需一個簡單方法便能降低水中的微塑膠濃度，便是「煲水」再放涼或再過濾，可去除達90%的微膠粒。

煮沸後的硬水可去除至少80%粒徑0.1至150 μm的聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯NMP等微粒。 （ACS刊物）

原理是水煮沸後會產生碳酸鈣的結晶，我們常見的白色鍋垢就是沉澱下來的產物，而過程中，碳酸鈣結晶會抓緊微膠粒一起沉澱，這時若再加以過濾就更能有效去掉微塑膠了。研究亦指，水質硬度愈高愈有效，硬度80時可除34％，180時可除84%，硬度300時可除90％的微塑膠粒了。不過，據香港水務署資料顯示，香港食水總硬度約為5-68 mg/L，屬軟水。研究指軟水時也可移除25%微膠粒。

微塑膠其實已無處不在，即使是易潔鑊，若使用不當也會釋出微塑膠。澳洲弗林德斯大學和紐卡素大學共同進行研究，曾在《整體環境科學》（Science of the Total Environment）學術期刊上發表報告，研究員利用拉曼成像技術（Raman）測量易潔鑊的特氟龍塗層（Teflon），發現煮食時，一道約5厘米的小裂痕有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料；塗層明顯受損的地方，更有機會釋出多達230萬顆微塑料或納米塑料。易潔鑊安全｜塗層裂痕可釋230萬微塑膠粒恐致癌！正確使用7須知

據澳洲大學研究結果，發現煮食時，一道小裂痕（約5CM）已有機會釋出約9,100顆微塑料或納米塑料。（余曉彤攝）

PFAS化學物影響免疫系統 在環境中不會分解

易潔鑊中含有特氟龍塗層（Teflon）的材料為「聚四氟乙烯」（PTFE），是「全氟或多氟烷基物質」（PFAS）的一種，PFAS普遍用於承裝食物的紙盒或紙袋內裡防油塗層，長期攝入有機會導致癌症、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育問題。