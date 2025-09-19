涉前年穿校裙潛佛教大雄中學　醫生廖許延判除牌6個月　緩刑年半

一名男醫生前年涉穿着女生校服潛入佛教大雄中學，後承認一項遊蕩罪，被判12個月感化令。政府今日（19日）刊憲公布，醫委會研訊小組裁定涉案醫生廖許延違紀控罪罪名成立，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除去，為期6個月，暫緩執行18個月，但廖須在暫緩執行除名令期內，自費接受兩次由醫委會委派的精神科醫生的檢查。



一名36歲姓廖男醫生，涉於前年11月20日身穿校服，闖入長沙灣佛教大雄中學，他即晚被捕，警方並檢獲5間學校的女裝校服，以及用作假扮學生的假髮等配件。（資料圖片／林振華攝）

政府刊憲公布，廖許延醫生去年3月被裁定遊蕩罪罪成後，醫委會研訊小組根據《醫生註冊條例》向廖行使紀律處分權力，經研訊後裁定其違紀控罪罪名成立，考慮到本案的性質與嚴重程度，以及得悉輕判請求後，研訊小組頒令將廖的姓名從普通科醫生名冊中除去，為期6個月。

研訊小組再頒令，除名命令可暫緩執行18個月，但須符合三項條件，包括（一）在暫緩執行除名令期內，廖須自費接受兩次（至少每6個月一次）由醫委會委派的精神科醫生的檢查；（二）負責為廖檢查的精神科醫生，可全權索閱廖所有由其精神科主診醫生和臨床心理學家發出的治療記錄等；（三）以及負責為廖檢查的精神科醫生須於檢查報告備妥後，直接向醫委會主席匯報廖的狀況。如發現他有不當行為或不遵從指示的情況，亦須直接向醫委會主席作出匯報。

事發於前年11月午膳期間，佛教大雄中學有教師發現一名聲線低沉、身形近似男性的「女學生」走上二樓，多次向其追問期間，該人突然衝下樓梯往地下跑，跑離校舍。學校管理層翻查校內的閉路電視片段後，認為在梯間出現的女學生實際上是由一名穿着該校校服的男子裝扮而成，遂向警方報案。

警方及後在元朗拘捕廖，並在他的車輛檢獲廖於關鍵時間所穿戴的該校校服和5件衣物，以及4套其他中學的校服。