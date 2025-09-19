樺加沙颱風｜9.24吹10級暴風　有航空公司擬安排飛機下周離港避風

【打風／天文台／HKO／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙來勢洶洶，天文台今日（19日）預料樺加沙將以強颱風的級別，下周三（24日）早上移向本港南面約100公里，吹襲珠江口一帶，中心附近最高持續風速料達時速175公里，屆時本港離岸及高地將吹10級暴風。



據了解，機管局周四（18日）舉行打風前簡布會，有百多名相關人員出席，包括政府、天文台、航空公司及機管局等代表。其中一間航空公司計劃下周二及周三（23日及24日）安排飛機泊在外地機場避風，而其他公司正考慮同樣安排，但不會全部飛機往外地避風。



天文台9月19日最新路徑圖顯示，熱帶氣旋樺加沙9月24日最貼近香港。（天文台圖片）

熱帶氣旋樺加沙中心逐漸成形，料未來將逐步增強，下周升至超強颱風級別。（Tropical Tidbits圖片）

樺加沙風球｜9.24強颱風級別100公里外掠港

熱帶風暴樺加沙將增強為超強颱風，天文台今早（19日）更新預測，料樺加沙下周三（24日）早上以強颱風級別，移向本港南面約100公里，中心附近最高持續風速料達時速175公里，即篤定下周三將吹襲珠江口一帶，預計其風圈及雨帶甚至可一連影響本港3日，即下周二至周四。

AI人工智能預報系統「風烏」9月19日同樣預料樺加沙相當貼近香港。圖為預測9月24日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台預料樺加沙9月23日早上8時增強為超強颱風。（天文台網頁截圖）

樺加沙風球｜一間航空公司擬安排飛機泊在外地機場避風

或有見樺加沙來勢洶洶，機管局周四（18日）舉行打風前簡布會，有百多名相關人員出席，包括政府、天文台、航空公司及機管局等代表。

據了解，有一間航空公司在會上表示，計劃下周二及周三（23日及24日）安排飛機泊在外地機場避風，其他公司正考慮作出同樣安排，但不會全部飛機往外地避風。

機管局9月18日舉行打風前簡布會，據了解有一間航空公司在會上表示，計劃9月23日及24日安排飛機泊在外地機場避風。（資料圖片／羅國輝攝）

天文台9月19日更新的9日天氣預報，上調9月23日及24日的風力。（天文台網頁截圖）

樺加沙風球｜9.23天氣逐步轉壞 高地吹7級烈風

按天文台最新的9日天氣預報，隨着現時影響本港的米娜逐漸減弱及遠離，下周初期（22及23日）受到樺加沙前緣的下沉氣流影響，漸轉天晴酷熱，市區最高氣溫34度。

惟下周二（23日）天氣逐漸轉壞，吹北風4至5級，稍後離岸6級，高地達7級，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

機管局9月18日舉行打風前簡布會，多間航空公司正考慮安排飛機泊在外地機場避風。（資料圖片／羅國輝攝）

樺加沙風球｜9.24離岸及高地吹10級暴風

直至下周三本港普遍吹東北風7至8級，即強風至烈風，離岸及高地更達10級，即代表風速達88至103公里的暴風，屆時本港將有狂風大驟雨及雷暴，非常大浪及湧浪；由於風暴潮可能較為顯着，沿岸地區或會出現水浸。

