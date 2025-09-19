米娜風球｜黃昏惠州南部登陸　天文台評估3因素今晚需否發8號風球

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／米娜／Mitag】3號風球現正生效，強烈熱帶風暴米娜今早（19日）10時已進入本港以東約150公里，料繼續向西北移動逼近珠江口。天文台將視乎3項因素，包括米娜屆時的減弱程度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發8號風球。



按照現時最新預測路徑，米娜今日黃昏在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，其後開始轉向改往西北偏西方向移動，明早（20日）8時將抵達廣州上空，同時減弱至熱帶低氣壓。



強烈熱帶風暴米娜9月19日早上約10時，集結在香港以東約150公里。（天文台圖片）

天文台9月19日早上10時更新的路徑圖，預料米娜移近珠江口一帶並逐漸減弱，在本港以北約100公里掠過。（天文台圖片）

天文台今早9時45分更新最新風暴消息，在過去數小時，米娜繼續穩定地橫過南海北部，靠近廣東東部沿岸，預料受與米娜相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強，3號風球今日日間大部份時間維持。

米娜登陸後逐漸減弱 將在本港以北約100公里掠過

按照現時預測，米娜會今日黃昏前後，將登陸廣東東部沿岸，同時受東北季候風影響，而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶並逐漸減弱，在本港以北約100公里掠過。

天文台考慮改發8號風球3因素：減弱程度 烈風區與港距離 本地風力

天文台將視乎3項因素，包括米娜屆時的減弱程度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號，即8號風球。

天文台提醒，受米娜的外圍雨帶影響，本港今日驟雨逐漸增多及有狂風，明日（20日）雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月19日早上10時更新的路徑圖，預料米娜在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸。（天文台圖片）

米娜9月20日早上8時將減弱至熱帶低氣壓。（天文台網頁截圖）

料米娜惠州南部稔平半島登陸 明早抵達廣州上空

根據天文台最新的路徑圖資料，目前米娜已升級至強烈熱帶風暴級別，距離香港以東約150公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，將於今日黃昏時份抵達廣東東部沿岸，預料在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸。

米娜其後開始轉向改往西北偏西方向移動，並不斷減弱，明早8時將抵達廣州上空，同時減弱至熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速減至每小時55公里。

天文台9月19日早上9時30分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

預測今明離岸及高地風力達7級 海有大浪及湧浪

天文台預測今日吹北至西北風6級，離岸及高地達7級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有大浪及湧浪。明日（20日）吹西至西南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

天文台預測星期日（21日）天氣仍然欠佳，吹南至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大，海有湧浪。

