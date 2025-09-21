打風減外出意欲　北上港人僅30.5萬　創4月以來周六新低

熱帶低氣壓米娜昨日（20日）早上在本港以北100公里掠過，導致本港天氣不佳，連帶北上港人數字亦減少。根據入境處數字，昨日僅有30.5萬人次港人北上，是4月5日後周六新低。同日內地訪客僅有9.7萬人次，是6月14日以來周六新低。



▼9月20日 米娜風球取消後本港不時下大雨▼



熱帶氣旋米娜9月20日上午遠離香港，不過暴雨卻隨其後，天文台發出黃色暴雨警告。在炮台山東岸公園望看灣仔和中環，雨點令維港添了一層白紗似的。（黃寶瑩攝)

熱帶氣旋米娜9月20日上午遠離香港，不過暴雨卻隨其後，天文台發出黃色暴雨警告。在炮台山東岸公園，有數名外傭撐雨傘席地而坐。（黃寶瑩攝)

熱帶氣旋米娜9月20日上午遠離香港，不過暴雨卻隨其後，天文台發出黃色暴雨警告。在炮台山，市民外出都人人必有一把傘。（黃寶瑩攝)

根據入境處數字，昨日有384,082人次的香港居民出境，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有304,833人次經不同口岸到深圳等內地城市，較對上周六（13日 )大跌22%，創下4月5日後的周六新低。

返港方面，只有26.8萬人次回港，相差11.6萬人次。如只計「北上」一群，入境人次為21.9萬，差距也有8.6萬。

最多港人出境口岸依然是羅湖及落馬洲支線口岸，分別9.8萬及7.8萬人次，深圳灣口岸以5.1萬人次排第三，其後為港珠澳大橋（4.1萬人次）及香園圍口岸（3.6萬人次）。

回港方面，最多也是經羅湖及落馬洲支線口岸，分別7.2萬及5.4萬人次，另約3.6萬人次經深圳灣回港。

內地訪客較上周六大跌20.2%

至於內地訪客方面，昨日有96,980人次，較上周六大跌20.2%。最多經高鐵西九龍站入境，佔22,418人次；其次為落馬洲支線，有18,606人次；第三為經深圳灣口岸，佔14,719人次。北上南下逆差升至20.8萬人次，較上周六的27萬人次跌約22.9%。

同日出境內地客有95,191人次，與入境人次差1,789人。其他旅客方面，有33,995人來港，同日有34,284人離境。