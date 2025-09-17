施政報告｜康文署博物館閉館日出租場地　研港艇北上及北艇南下

【施政報告2025／施政報告派錢／施政報告懶人包】行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告2025》，其中「無處不旅遊」的篇章，提到將通過6項措施發展遊艇經濟，包括增加約600個遊艇新泊位、機場城市額外提供逾500個泊位、放寬訪港遊艇要求、提升電子業務系統、與廣東省政府商討「港艇北上」及「北艇南下」等。



此外，政府將在康文署指定設施引入市場營運模式，例如在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動等；並探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。



政府將推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位。圖為機管局2024年「機場城市」發展藍圖。（機管局圖片）

李家超表示，截至今年8月，整體訪港旅客人次達3,320萬，較去年同期升12%。文體旅局將加強發展具本地和國際特色的旅遊產品及項目，落實「無處不旅遊」，積極開拓客源，優化旅客來港的安排，提升通關體驗，發展遊艇經濟。

增加約600個遊艇新泊位 放寬訪港遊艇要求

香港擁有1,180公里海岸線和263個島嶼，有優勢成為亞洲遊艇樞紐，當局將優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊：

1. 增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目



2. 推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位



3. 放寬對訪港遊艇要求，設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇毋須在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，在香港安全有序地自由航行，以及在政府指定水域範圍內錨泊



政府將增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。圖為香港仔避風塘。（資料圖片／盧翊銘攝）

與廣東省政府商討「港艇北上」及「北艇南下」

4. 提升電子業務系統，容許訪港遊艇提前一站式提交入境資料，以便相關部門進行預先審核



5. 授權內地相關機構為當地船長進行考試及提供短期培訓課程，便利內地訪港遊艇船長獲得在香港水域航行的資格，並適時拓展至海外地區推行



6. 推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施



政府探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。（資料圖片／盧翊銘攝）

引入市場營運模式 在指定試點營運沙灘

李家超又指，將在康文署指定設施引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。

此外，政府又探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。