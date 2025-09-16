北上｜城巴香園圍線B8下周一起擴至全日服務　往口岸尾班車8時半

【北上消費／北上交通／城巴／香園圍口岸／蓮塘口岸／B8線／轉乘優惠】北上熱潮持續，為配合乘客對香園圍口岸（蓮塘口岸）服務需求日益增長，城巴今日（16日）公布，下周一（22日）起提升「新界東口岸特快」B8路線服務，北上班次延長至晚上8時半，南下班次最早為7時15分，實現全天候覆蓋香園圍口岸的開放時間。



此外，港島東及油塘居民乘坐682路線可享轉乘優惠7元，而將軍澳一帶居民乘坐798路線則有轉乘優惠5元。城巴相信新安排能夠滿足市民、學生及旅客的跨境需求，有助推動錯峰出行，分流口岸高峰時段人流。



「新界東口岸特快」B8路線由9月22日起將延長服務時間。（資料圖片）

「新界東口岸特快」B8路線來往大圍站及香園圍口岸。（資料圖片）

北上深圳已成為部份港人日常生活一部份，城巴表示一直密切關注乘客需求及聆聽地區意見，宣布「新界東口岸特快」B8路線，將由下周一（22日）起推出新服務安排，北上及南下方向服務時間大幅延長，實現全天候覆蓋香園圍（蓮塘口岸）的開放時間。

城巴︰延長B8路線服務時間能夠滿足大眾跨境需求

城巴今日表示，B8路線自開辦逾兩年以來，已成為新界東包括大圍、沙田、大埔等地居民，北上往返本港的首選，更吸引大量市民及旅客跨區轉乘，只需20分鐘即可特快前往香園圍（蓮塘口岸），相信新安排能夠滿足市民、學生及旅客的跨境需求，有助推動錯峰出行，分流口岸高峰時段人流。

城巴相信新安排能夠滿足市民、學生及旅客的跨境需求。（資料圖片）

北上班次最遲晚間8時半 南下班次最早7時15分

由下周一起，市區前往香園圍口岸的北上班次，將提升至每日清晨6時至晚上8時半。與原有服務時段相比，即每個工作日頭班車提早3小時開出，尾班車則延長4.5小時開出，可滿足清晨通勤需要，以及「快閃」即日深圳遊。

香園圍口岸南下市區的班次服務，將提升至每早7時15分至晚上10時20分，即每個工作日提早逾5小時投入服務，有助內地及香港居民通勤更具彈性，以及善用口岸上午時段的剩餘容量。

B8路線服務時間實現全天候覆蓋香園圍口岸的開放時間。（城巴圖片）

港島東居民坐682轉乘優惠$7 將軍澳居民坐798則有$5

隨着B8號線延長服務時間，各區居民可受惠於多項轉乘優惠前往香園圍（蓮塘口岸）。由港島東及油塘出發的乘客，乘搭682號線在濱景花園轉乘B8號線前往口岸，可享7元轉乘優惠，實現「一小時生活圈」。至於由將軍澳、坑口及寶琳出發的乘客，乘搭798號線轉乘B8號線，可享5元轉乘優惠。

城巴繼續密切留意B7及B8兩條往返香園圍口岸路線的營運情況，並在國慶黃金周期間視乎需求加強服務，方便乘客往返兩地。