莊梅岩早前稱疑被封殺　羅淑佩：大多演出正常舉行　事實說明一切

本港劇作家莊梅岩早前發文講述其懷疑被封殺經歷，包括由她編劇、今年11月於西九重演的舞台劇《我們最快樂》一度被煞停，及後宣佈演出繼續。



文化、體育及旅局局長羅淑佩今（21日）在《施政報告》措施記者會上，被問及有戲劇界人士自稱受到不公平對待，政府會如何保障每一名業界人士受到公平對待。她表示不會評論個別個案，稱現時大部分在康文署場地舉辦的演出都能順利舉辦，「我覺得大家亦都唔需要就個別嘅一啲評論太擔心，我哋可以讓事實說明一切。」



我就唔會評論個別個案，實際上我哋現在都見到演出係繼續、正常；每年康文署有超過3900場演出，呢啲演出都係順利進行⋯⋯我覺得大家亦都唔需要就個別嘅一啲評論太擔心，事實上我哋可以讓事實說明一切。 文體旅局局長羅淑佩

本港劇作家莊梅岩近期多次在社交平台發文，稱受到演藝學院的不公平對待，近日又提到近期手上有兩個工作項目一度被煞停，包括將於今年11月重演的《我們最快樂》。她曾表示：「即使《我們最快樂》將要被取消，即使我再也不能踏上香港舞台，我也不會後悔的。」她又指買了《我們最快樂》預售門票的朋友不用擔心，「等上面正式通報，我們就會立刻處理退票的事」。

不過，莊梅岩昨日再發文，指「經歷萬難之後」，昨晚收到通知，《我們最快樂》又再獲得「綠燈」，會盡快重啟預售。

本港劇作家莊梅岩早前在社交平台發文，提到近期手上有兩個工作項目一度被煞停，包括今年11月重演的《我們最快樂》。（《我們最快樂》海報）