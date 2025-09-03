莊梅岩再指被消失　演藝學院劇作海報刪名及叫不要上台謝幕

香港劇作家莊梅岩今日（3日）再發文遭母校香港演藝學院「消失」，指2017年已開始上映的音樂劇作品《奮青樂與路》，上月底劇目重演時，作為編劇的她，名字不再刊於海報上，校方更在演出前一天派人叫她出不要上台謝幕，她堅決拒絕才最終可踏上台。



莊梅岩直指演藝學院校董會去年換屆後過分干擾，「玷污一個為香港學生而寫的純淨作品」，同時衝擊其底線。《香港01》正向演藝學院查詢。



莊梅岩：「「我覺得我都係屬於天真嗰派，就係相信真相最後係會被保存，唔係咁容易一下子你抹走就抹走」。（資料圖片/黃寶瑩攝）

莊梅岩指《奮青樂與路》「正面到一個點」

莊梅岩在帖文中表示，《奮青樂與路》是一個2017的作品，目標是透過音樂劇培養青年人的藝術和品格，當中有少數族裔及視障學生，提倡多元、共融，形容是「正面到一個點」。她續說，該音樂劇首演時獲得好幾個舞台劇獎，包括「最佳製作」，大概是第一個由素人學生陣容演出而得到這個殊榮的製作。

莊梅岩指，該音樂劇在疫症期間，被用作教材套走進不同的中學，後來去到香港演藝學院，展開為期三年的計劃，由APA EXCEL主理。她表示自那時，該音樂劇「自此要仰校董會鼻息」。

莊梅岩指，音樂劇《奮青樂與路 Sing Out》的Logo七年來都是黃黑配色。（《奮青樂與路 Sing Out》Facebook專頁）

斥新校董會「拿着放大鏡在演藝學院找軟對抗」 海報黃黑色變藍橙色

莊梅岩表示，該音樂劇去年是第一年演出，籌備時遇上演藝校董會換屆，批評校董會成員為證明自己用處，「拿着放大鏡在演藝學院找軟對抗」，其中便在《奮青樂與路》這個作品上找到用了7年的黃黑配色Logo，並在此上添加了藍色，今年又改成藍橙色系。

音樂劇《奮青樂與路 Sing Out》的Logo現已改為藍橙色。（取自HKAPA EXCEL fb專頁）

海報上名字被刪走 莊梅岩：隊友也決定不把名字放上海報

莊梅岩又透露，宣傳音樂劇的海報上原本應有她與其他主創人的名字，但她的名字被刪走，而其隊友為了不丟下她，於是也沒把主創名字放上海報。莊梅岩指當時只感覺「這幫人自我審查得好誇張」，後來才察覺自己已成為被霸凌的對象。

負責人邀喝咖啡傳達上層指令不可上台謝幕 莊堅決拒從

及後在開幕前一天，負責人約莊梅岩到會場喝咖啡聊天，那時莊梅岩才知道對方收到指令，不可以讓她上台謝幕。她當時堅決拒絕，因為「這是我的權利亦是我應得的尊重」，是最基本的尊重。終於在她的堅持下，當天半夜，她收到短訊指可以上台謝幕。

莊梅岩指，每次謝幕她並不特別熱衷，20年來每個製作大多只參與開幕和閉幕時的謝幕，算是讓自己成為團隊的一份子、讓親人分享觀眾對他們的掌聲。

《奮青樂與路 Sing Out》海報上一個主創人員的名字也沒有。（Singoutexcel Instagram）

莊梅岩表示「深愛的香港演藝學院又再衝擊我底線」，又指該音樂劇是為年青人而寫，作為成年人和劇作者，更加要站出來指證演藝學院校董會怎樣過份干擾，「去玷污一個為香港學生而寫的純淨作品。」

莊梅岩表示沒想到，連謝幕這樣微小的權利都要為自己捍衛，不禁問「這是怎麼樣的時代？」（取自HKAPA EXCEL fb專頁）

高志森、前裁判官黃汝榮、前警務處副處長任達榮去年加入校董會

演藝學院校董會主席為楊傳亮，副主席為黃汝榮，司庫是陳李藹倫，其他成員包括陳煒文、葉楊詩明、高志森、李曠怡、李明哲、梁進強、鄧慕蓮、鄧宛霞、黃詩岸、任達榮、文化體育及旅遊局局長或其代表、教育局局長或其代表、香港演藝學院校長兼當然成員陳頌瑛、教職員選任代表劉燕玲及教職員選任代表姚桑琳。

監製兼導演高志森、前裁判官黃汝榮、前警務處副處長任達榮去年換屆時獲委任，三人支持警察或警方出身。