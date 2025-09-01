莊梅岩要求演藝學院解釋雪藏校慶訪問原因　校方稱無法上載小紅書

著名編劇莊梅岩今日（1 日）在社交媒體表示，去年接受母校演藝學院40周年校慶的舊生訪問邀請，其他校友影片已在小紅書及YouTube公開，惟獨欠她的訪問片段。莊主動查詢後獲校方告知因其片段「無法上載到小紅書」。莊質疑校方自製紅線，為學校因「非官方社交平台」放棄自己感到難過，要求校方解釋。



《香港01》正向演藝學院查詢事件。



莊梅岩。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

莊梅岩今早在社交媒體發放她於6月致香港演藝學院的電郵內容，指去年5月時，受邀參與演藝學院慶祝學校40周年校友訪問（後名為《機智的演藝生活》）。帖文透露，該系列共有12位校友受訪，但最後學院在沒告知她的情況下，只「取消」上載其訪問片段，其餘11位校友片段已公開。

莊表示，去年因家事回絕所有訪問及講座，然而因想為母校盡力故接受邀請。她於去年6月接受約3至4小時的訪問和拍攝，及後亦配合學院收集在學時期和職業生涯的照片。惟時隔逾一年，其訪問仍未面世。

今年5月，莊梅岩主動向校方查詢片段進度，獲告知校方一月份已將另外11位校友的影片上載到《小紅書》，唯獨她的片段「上載不了」。莊梅岩指出校方4月份也上載至官方YouTube頻道，但同樣沒有她的訪影片。

莊梅岩帖文中提到的訪問系列《機智的演藝生活》於小紅書平台上共上載11人的片段。（HKAPA 小紅書）

莊梅岩帖文中提到的訪問系列《機智的演藝生活》於小紅書平台上的宣傳。（HKAPA 小紅書）

莊梅岩在電郵中指，「感覺到SRCE（演藝學院學生招募拓展處）同事在拿掐他們自製的紅線，只是沒想到，在香港暢通無阻的社交平台，學校還是選擇放棄了我這位校友。」

莊梅岩表示，校方從未就相關事件提前通知其，指演藝學院「對校友進行毫無根據的剔除」，兼且是明知故犯，質問院方有否想過對當事人的傷害和影響，以及處理手法妥善否。她在電郵中列明，冀知悉事件的決定者及為何取消公開其訪問的影片。莊亦透露，校方曾在該電郵發出後與她面談，她當時已表明校方若不處理，將在8月底公開事件。

莊梅岩帖文中提到的訪問系列，現時公開的受訪者有11位。（HKAPA SRCE YouTube）

莊梅岩於2001年從演藝學院畢業後，一直從事編劇工作，得獎著作包括《留守太平間》、《法吻》、《聖荷西謀殺案》、《5月35日》等。她至今共獲得7次香港舞台劇最佳劇本獎，並在2010年獲藝發局頒發年度最佳藝術家獎，部分作品更被翻譯成外語在外地上演，包括近日在日本上演的《5月35日》。

