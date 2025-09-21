樺加沙風球｜杏花邨民憶起天鴿山竹　停車場水浸苦主今次將車泊走

超強颱風樺加沙逼近本港，天文台預警沿岸水位可能與兩個超強颱風——2017年的「天鴿」和2018年的「山竹」相若。向來是打風重災區的杏花邨今日（21日）天色陰沉，2017年杏花邨一個在地下停車場幾乎被水注滿，數十輛私家車報廢。苦主之一的陳先生表示，今次會將車子泊到不近海的「上杏」區域，以免重蹈覆轍。



有住在近海的「下杏」居民憶起當年「天鴿」和「山竹」，形容「好震撼」，家裏到處也進了水，晚上要起床用毛巾吸水；而電梯槽及大堂亦被水淹浸，連管理員也要上一樓暫避。



超強颱風樺加沙逼近本港，向來是打風重災區的杏花邨今日也天色陰沉。（洪戩昊攝）

杏花邨38座旁的停車場在地下，當年幾乎被水注滿。（洪戩昊攝）

2017年8月，「天鴿」來勢洶湧，中心風速一度達每小時185公里，數小時內天文台發出的風球警告由8號風球升至10號風球，本港多區受持續破壞及水浸。

▼2017年超強颱風天鴿掠港帶來嚴重破壞▼



2018年9月，位於西北太平洋的「山竹」雙旋共舞下升級為超強颱風，風眼直徑一度達40公里，中心附近最高持續風速為每小時250公里。當年10號風球生效10個小時，力壓1960年的颱風「瑪麗」，登上「最長命」10號風球第二位。

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



當年停車場苦主今次把車泊走

杏花邨居民陳先生2017年把車子泊在杏花邨38座旁的停車場，結果車子慘遭淹沒。現時他已換了新車，並表示日內會將車泊到「上杏」區域，以免重蹈覆轍。他亦對今次管理處的應對有信心，除了加裝了許多防水設施外，管理處亦提醒了各車主不要把車子泊在近海地方。

停車場暫沒有很多防水裝置，僅在門口位置堆放了少量沙包。（洪戩昊攝）

2017年超強颱風「天鴿」襲港，天文台發出10號風球，期間杏花邨一個約1.9米高的地庫停車場，幾乎被水浸沒頂，災後泵走積水，數十輛汽車報廢。（資料圖片）

杏花邨上、下杏花。「上杏花」靠山而建，包括建於港鐵柴灣車廠上蓋的第1至18座，及建於街市及停車場之上的第19至21座；「下杏花」則包括座落於白沙灣填海區的第22至50座。

「上杏」居民：近年管理處應對很好 到處裝了防水閘

關先生當年還未搬進杏花邨，未感受過杏花邨的「災情」，但表示今次不擔心，因為近年管理處應對很好，到處也裝了防水閘。住在上杏的他指，家裏也不用做任何防風措施。而就他所知，杏花邨街坊也不太緊張。

杏花邨不少位置已裝了防水閘。（洪戩昊攝）

關先生表示杏花邨街坊不太緊張，杏花邨沿海樓宇也的確只有伶仃數戶貼了防風膠紙。（洪戩昊攝）

「下杏」居民：當年「天鴿」和「山竹」好震撼

住在近海的下杏的謝先生則沒有那麼樂觀。被問及心情如何時，他表示「到時先算」。不過，他沒有特別做防風措施，因為杏花邨玻璃較厚，爆裂風險不大。

憶起當年「天鴿」和「山竹」，他形容「好震撼」，家裏到處也進了水，晚上要起床用毛巾吸水；而電梯槽及大堂亦被水淹浸，連管理員也要上一樓暫避。他表示，「天鴿」吹襲期間，他曾打算下樓拍攝震撼情況，但風力實在太強，他根本不能靠近近海位置，故最終打消了外出念頭。

一間生活用品店特地將防風膠紙放在收銀處當眼位置，更貼上「打風特別提示」呼籲居民購買。（洪戩昊攝）

未見有很多人在該生活用品店搶購防風用品。（洪戩昊攝）

生活用品店防風膠紙尚有存貨 超市大排長龍

記者到了商場杏花新城查看居民預備打風情況。一間生活用品店特地將防風膠紙放在收銀處當眼位置，更貼上「打風特別提示」呼籲居民購買，但仍有不少存貨，亦未見有很多人在該生活用品店搶購防風用品。

不過，商場超市情況則「墟冚」得多，收銀處排了長長的兩條人龍，多是購買食材。

超市收銀處排了長長的兩條人龍，多是購買食材。（洪戩昊攝）

樺加沙今日下午中心附近最高持續風速已增至每小時220公里。天文台下午4時半公布，將在明日中午前後發出一號戒備信號。