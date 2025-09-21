超強颱風樺加沙｜陳國基主持會議聽取部署　教育局明公布停課安排

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／天鴿／山竹／10號風球／移動路徑】超強颱風樺加沙會在本周二及三（23及24日)襲港，政務司司長陳國基今（21日）主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並進一步督導和統籌跨部門作全面和充分的準備及應變部署。



教育局明日（22日）稍後時間公佈星期二的上學，以及小一入學自行分配學位紙本安排。



陳國基在會議上進一步督導和統籌協調各相關部門做好準備工作，當中包括：

．運輸署緊急事故交通協調中心會24小時運作，並聯同公共運輸服務營辦商、相關部門和其他機構，密切監察全港各區交通及運輸情況，協調公共運輸服務營辦商安排服務調整或緊急服務。

．發展局已加強預防及防禦措施，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作。土力工程處已針對潛在影響較高的政府人造斜坡完成巡查，確保排水設施運作正常。

．保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前部署並隨時候命，將於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啓動，由相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況。中心會透過「聯合運作平台」監察市面情況，掌握並整合各部門的實時資訊，以迅速評估風險並制定相應的應對方案及措施。各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊，均已做好全面應急準備，全員候命。同時已部署足夠人手，以應付在暴雨及強風期間可能發生的緊急事故，並為有需要幫助的人士提供協助。

．渠務署已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點完成檢查及清理的工作，並會繼續實施「及時清渠」的安排。鑑於今次風暴可能引致嚴重水浸事故，渠務署會採取多項特別行動措施，包括增加約20隊緊急應變隊伍至200隊，到全港各區處理水浸及清理渠道工作，並提早派遣強力排水機械人到多個水浸風險較高的地點戒備，以及增加派發沙包的數量，為水浸風險較高地區，包括大澳、鯉魚門、三門仔、大埔墟、嘉和里、元朗中部低窪地區、元朗西北部低窪地區、渡頭灣、南圍及響鐘等提供額外沙包，比一般情况的派發量多超過一倍。針對沿海低窪或當風的高風險住宅區，渠務署及土木工程拓展署會與相關部門緊密合作，按預先制定的行動計劃，實施合適的應對措施，包括預警系統及緊急應變安排，應對因風暴潮可能帶來的水浸威脅。

．土力工程處和各個政府斜坡維修部門已為在惡劣天氣下應對山泥傾瀉緊急事故做好準備工作，包括已針對潛在影響較高的政府人造斜坡完成巡查，確保排水設施運作正常。土力工程處亦呼籲私人業主盡快檢查其負責維修的斜坡，如排水渠有淤塞應該盡快在風暴來臨前完成清理。於風暴期間，土力工程處與天文台會密切監測天氣狀況，並適時發出山泥傾瀉警告，提醒市民防災避險。

．屋宇署啓動了特別應變行動，巡查位處主幹道旁的私人建築地盤，提醒承建商做好防禦措施，包括收好建築物料，檢查天秤、棚架和吊船等是否安全，做好預防水浸的措施等。屋宇署亦已提醒所有註冊建築專業人士及註冊承建商檢查其轄下地盤的設施，確保安全穩妥。屋宇署正巡查主要街道並清拆明顯破損的招牌。屋宇署亦已提醒物業管理公司做好預防措施，例如檢查大廈雨水排水系統、外牆棚架、維修吊船、招牌及太陽能板等，確保它們安全穩固。

．樹木管理部門早前已完成高風險地點的樹木風險評估與處理工作。部門目前正進行新一輪巡查高人流和車流地區的樹木，針對潛在風險的樹木採取多項預防措施，包括移除危險樹木、修剪問題樹木、圍封可能受樹木倒塌影響的範圍，並設置告示提醒行人和場地使用者，以減低樹木風險。預料樺加沙襲港期間可能導致較多塌樹及較大交通影響，為此，發展局更已經預留土地作臨時堆放塌樹椏枝之用。

．路政署於九月十九至二十二日再次檢測行車隧道的排水泵房設施與安裝在水浸風險較高之觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸共16條行人隧道的水浸警告系統，確保其運作正常。署方亦已主動對全港容易因淤塞而引致水浸的公共道路路段（包括快速公路）進行特別檢查及清理，同時加強巡查及清理路旁人造斜坡排水道。此外，路政署已提醒相關員工及承建商，須密切留意天氣變化及天文台最新資訊，並已預先調配人手及器械，以便及時啓動緊急控制中心，迅速應對颱風吹襲可能引致的公共道路突發情況。

．各區民政事務處已啓動相關應對工作及將會提早開放臨時庇護中心，協調相關部門和機構加強防備，設置沙包和擋水板等，亦會動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備，以及勸喻居住水浸風險較高地區的居民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避。