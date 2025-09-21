簡樸房｜劏房住戶憂迫遷加租　基層組織倡提供過渡安置支援

《簡樸房條例草案》將於本月24日在立法會進行三讀。劏房支援連線及全港劏房居民大聯盟早前訪問16位劏房住戶，有住戶擔心《條例》實施後，業主會將裝修成本轉移，令租金上升，並造成搬遷壓力，盼政府提供安置及搬遷支援。



調查發現，有住戶擔心條例實施後，業主會以加租形式，轉嫁為符合標準所花的裝修費；亦有人關注法例實施後，面對被迫遷移和租金上調，政府能否提供相應支援。

此外，雖然條例列明違規出租的業主將受懲處，但有住戶擔心政府執法力度不足，部分業主可能透過隱瞞分間單位以規避監管。

深水埗住戶阿鳳指，其住所有被旁邊單位改裝合併的風險。由於她是一名「單非單親」，難以負擔租金上升，坦言無法對未來居住情況作打算。

74歲的葵涌劏房住戶誼姐，現居於有僭建和滲水問題的單位。她當時不知道單位不合規範，因此面對迫遷。她指，葵涌劏房租金達每月七八千，即使較小單位亦需五六千元。她擔心條例實施後可能面臨租金上升和被迫搬走，希望政府提供經濟補助及原區安置等幫助。

劏房支援連線建議政府訂立起始租金，避免業主因裝修而上調租金，並為租戶設立搬屋津貼；在未有簡約公屋及過渡型房屋的地區興建安置大廈，協助受影響租戶過渡。