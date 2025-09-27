中環海濱慈善跑明年1月底舉行　路線經干諾道中　料7000人參加

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」將於2026年1月25日（星期日）於中環海濱舉行，正在興建、全港最大型的「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募善款，路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，活動預計吸引 7,000人參加，現已公開接受報名。



博愛醫院在新都城中心二期舉行「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」發布會。（博醫愛院提供圖片）

（左起）親子專家麥雅緻小姐、藝人張振朗和黃智雯、恒基兆業地產執行董事黃浩明、博愛醫院主席黃曉君、「希望傳遞大使」謝君豪、「神奇小子」曹星如及視障跑手梁小偉，一同按動燈掣，象徵活動正式啟動。（博醫愛院提供圖片）

博愛醫院今日（27日）在新都城中心二期商場舉行活動發布會，慈善跑設有10公里、3公里及1公里賽事，分別為企業及團體組、個人組、親子組及輪椅體驗組。路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，參賽跑手更跑入中環心臟地帶，並途經多個地標，包括The Henderson、終審法院、香港大會堂及ifc等。

同場設有活力健康嘉年華，一家大小跑步過後，可參與各個攤位遊戲。

博愛醫院董事局主席黃曉君及恒基兆業地產執行董事黃浩明為慈善跑揭開序幕。黃曉君表示，「博愛慈善跑」已經成為該院年度重點籌款項目，活動除了為該安老院舍項目籌款外，更希望推動運動普及化，鼓勵不同年齡市民培養運動習慣，亦歡迎傷健人士一同參與，彼此激勵及包容，「在中環鬧市跑步是十分難得的機會，跑手在跑步之餘，亦可『打卡』中環地標建築。」

博愛醫院董事局主席黃曉君表示，慈善跑既為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募善款，亦希望推動運動普及化，歡迎傷健人士一同參與。（博醫愛院提供圖片）

黃浩明表示，今年是集團連續第二年支持博愛醫院慈善跑，屆時一眾跑手將途經多個中環標誌性建築，包括去年落成的全新地標The Henderson及預計2027年落成的中環新海濱旗艦項目，相信會為參加人士帶來獨特和難忘體驗。

恒基兆業地產執行董事黃浩明表示，集團一直支持博愛醫院推動慈善活動，希望藉是次慈善跑為社區注入活力。（博醫愛院提供圖片）

「慈善動力之星」、職業拳擊手曹星如在發布會上，以運動員角度講解對慈善跑的看法。他說表示，很欣賞今次活動設有不同組別，包括10公里、3公里和1公里賽事，適合不同程度的跑手參與，還有企業及團體組、親子組，以及輪椅體驗組，真正照顧到不同人士需要。「無論專業跑手還是初學者，都可以按自己能力揀選合適組別挑戰自我，展現出慈善動力。」

全球首位完成南北極及撒哈拉沙漠馬拉松的視障運動員、「活力共融之星」梁小偉在場家分享自身經歷，「早前我參加的撒哈拉沙漠馬拉松，全長250公里需於7日內完成，沙漠有超過40度高溫，隨時有沙塵暴和降雨，但我與領跑員亦成功克服了。我相信只要有決心，就能突破各種限制，行善也是如此，再困難也可以實現目標。」

「希望傳遞大使」謝君豪（中）與視障跑手梁小偉（右）交流，分享跑步心得與共融理念，展現傷健共融的慈善精神。（博醫愛院提供圖片）

「希望傳遞大使」、視帝謝君豪在會上表示，近年他不斷挑戰新角色，從舞台劇到影視監製，深刻體會突破自我的重要性。「慈善跑同樣鼓勵大家突破自我界限，無論是藝術創作抑或慈善跑，都需要堅持和熱情，才可成事。」

「慈善動力之星」黃智雯表示，跑步是她平衡工作與生活的良方，這次慈善跑路線對我來說很新鮮，跑手可以悠閒欣賞中環建築美景。另一位視帝張振朗指出，這次的海報及其他圖像設計，也是源自著名藝術家林雅儀為恒基中環新海濱3號創作的藝術長廊，藝術元素讓慈善跑更加與眾不同。

親子專家麥雅緻與女兒一同出席發布會，她認為與子女一同行善，可帶來很多得着，「小朋友可以『放電』之餘，也與父母一同為慈善而跑，將來可成為整個家庭的珍貴回憶。」