博愛中環海濱慈善跑明年1月26舉行 曹星如冀各階層以跑步行善
撰文：普利森
出版：更新：
「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」將在明年1月25日於中環海濱舉行，今日（27日）舉行記者會，香港拳擊代表曹星如﹑視障跑手梁小偉等人亦有出席。
「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」在明年1月25日舉行，今次慈善跑設有10公里﹑3公里及1公里賽事，途經海濱長廊﹑大會堂﹑國際金融中心等中環地標，同時設有個人組﹑企業組等不同組別，賽事即日起接受報名。
早前公布10月底再赴菲律賓出戰職業賽的曹星如，也是活動的嘉賓之一，平時經常在社交網站發布自己跑步的Rex，並直言「堅持是我職業生涯最重要的信念」，表示今次慈善跑可以讓不同階層透過跑步行善。
