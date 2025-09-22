聖方濟各大學文憑學生無法升學　校長會面跟進　13人可資助價升學

《香港01》早前報道，有聖方濟各大學（方大）「健康科學」文憑課程畢業生，原獲原校有條件錄取升讀「健康護理」高級文憑課程，但疑因校方行政程序問題，學生提交補考成績時，高級文憑課程收生滿額，同學變相無法升學。學生指，校方給予兩個選項：保留學額一年後再讀；或即時開學讀無政府資助的兼讀課程，學費由兩萬多元變七萬元，

方大周一（22日）表示，校長張仁良得悉事件後統籌校內部門跟進，與同學會面。據悉，有13位同學可繼續以「資助價」入讀高級文憑課程。



香港教育大學榮休校長張仁良9月15日起出任聖方濟各大學新校長。 (校方提供圖片)

方大表示，張仁良十分關心相關同學的升學安排，得悉事件後統籌校內部門跟進，於周一（22日）與同學會面，向他們講解升學安排。校方指，學生補考成績達課程要求，符合升讀高級文憑課程，因此將增撥資源，安排有關同學入讀高級文憑課程，如有需要，學生事務處亦會提供適切支援。

據悉，有13位同學補考成績達課程要求，合資格升讀高級文憑課程。由於政府資助課程已滿額，方大將增撥資源，補貼政府資助的金額，向同學提供資助。同學可以用「資助價」繼續升學，學費將維持兩萬多元。

三位受訪同學是聖方濟各大學健康科學文憑課程畢業生。（梁鵬威攝）

《香港01》上周五（19日）報道，約20名聖方濟各大學（方大）「健康科學」文憑課程畢業生，原獲原校有條件錄取升讀「健康護理」高級文憑課程，不過懷疑因校方行政程序問題，學生提交補考成績時，高級文憑課程收生滿額，同學變相無法升學。

學生指老師聲稱只要出了成績再補交資料，就可以順利升讀，更恭喜同學補考成功，有學生原本夠分，想衝高GPA而補考，最後卻變成無書讀。

學生受訪時稱，校方給予同學兩個選項：保留學額一年後再讀；或即時開學讀無政府資助的兼讀課程，學費由兩萬多元變七萬元，但可安排當全日制兩年內讀完。聖方濟各大學回應稱會調查事件，但表示相關學生在「有條件取錄」限期前，成績未符畢業要求，要補考部份科目，只是在補考成績發放時，課程已經滿額。