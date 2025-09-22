西九法院提堂涉「掉包」男子　販運「K仔」毒罪成　加監63月

西九龍裁判法院前年發生「掉包」走犯事件，一名不獲保釋的涉毒品案被告，與涉襲擊案被告在羈留倉內交換身份識別手帶，毒品案被告因此冒認對方身份，獲「保釋」離開，其後被捕。 他因妨礙司法公正等罪，被判囚30個月。此外，他經審訊後被裁定販毒罪成，連同其承認的阻差辦公罪，案件今(22日)在高等法院判刑。法官陳仲衡指，「掉包」和毒品案雖然有關連，但屬於單獨事件，最終決定把當中的3個月同期執行，即判被告加監63個月，而兩案總刑期為7年9個月。



被告陳樹華就販毒及妨礙司法公正罪，在高等法院被判囚63個月。(黃浩謙攝)

被告陳樹華2023年在西九龍法院提堂時，與一名涉襲擊案的被告「交換身份」，原本不獲保釋的陳，藉機逃離羈押，但不欠後即被發現並再被捕。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

同案掉包男囚24月

被告掉包華，40歲，報稱售貨員。他在「掉包」案，承認妨礙司法公正、合法羈押下逃走及使用屬於他人的文件罪，被判囚30個月。此外，該案另一被告林景浩，則承認妨礙司法公正和將文件轉讓給他人罪，被判囚24個月。

審訊前認阻差辦工罪

至於陳涉及的毒品案，指他於2023年4月7日，在油麻地炮台街73至79號外非法販運危險藥物；他亦被控於同日同地，故意阻撓在正當執行職務的警員。他在審訊前，已承認阻差辦公罪。陪審團經審訊後，裁定他販毒罪成。

車上吸毒遭警截查

案情指，警員於案發日凌晨，發現被告在車上吸食氯胺酮。被告按警員要求下車，但拒讓警方搜車。他一度返回車內，在警員多番要求下，才再次下車，但關上車窗和鎖上車門。他又情緒激動，終被警員制服。警員破窗搜車，搜出13.42克冰毒、5.87克氯胺酮、吸毒工具和電子磅。

官指掉包案根本無需要發生

辯方求情時指，毒品和「掉包」案有關連，兩案判刑完全分期執行，對被告不公。

法官考慮涉案毒品的份量，就販毒罪判囚64個月，阻差辦公罪則判囚2個月，即共判囚66個月。法官又指，毒品和「掉包」案雖有關連，但後者是單獨事件，是「根本無需要發生」，認為把其中3個月刑期同期執行已經合適，因此判被告加監63個月。而兩案的總刑期，則為7年9個月。

案件編號：HCCC444/2023