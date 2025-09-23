中大醫院2部門主管涉「意圖欺騙其主事人」被廉署拘捕　保釋候查

中文大學醫院今日（23日)公布，在今年7月查閱各個部門的財政情況時，發現有兩個部門的帳目有異常情況，有醫務人員的工作量與收入有不尋常情況，懷疑有人從中造假，及後決定向執法部門舉報。



廉政公署證實廉署早前接獲中大醫院的貪污投訴，經蒐證後，廉署人員上星期四(18日)拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令作出搜查，二人涉嫌觸犯「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」罪行被捕。因應個案揭示的問題，廉署會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。



香港中文大學醫院。(資料圖片)

新行政總裁上任查閱各個部門財政情況揭發出現異常

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮指，自今年7月起，擔任中大醫院總行政部後，為清楚了解醫院內的營運情況，有必要查閱各個部門的財政情況。他指，過程中發現有部門的帳目出現異常情況，隨即進行深入調查。

他表示，發現某醫務人員的工作量與收入有不尋常情況，懷疑有人從中造假，及後決定向執法部門舉報，醫院積極配合執法部門進行調查，經搜證後，於上周四拘捕兩名員工；醫院亦按勞工法例解僱該兩名涉事員工。

盧煜明未有透露屬哪個部門 稱會再與公眾交代

中文大學校長兼中文大學醫院董事會主席盧煜明表示，兩名涉案人士為中大醫院全職員工，不同部門、屬主管級職位，但未有透露屬哪個部門。他又指，已就事件成立內部調查委員會調查，要將事件的前因後果調查出來，當有調查結果後，會再與公眾交代。他強調事件屬個別員工行為操守問題，但作為有社會責任的機構，必需查看類似情況會否發生在其他地方，並調查是否有漏洞可作改善。

香港中文大醫學院行政總裁鍾健禮（右）指，發現其中一個部門的帳目有異常情況，隨即進行更深入調查。中文大學醫院董事會主席兼中文大學校長盧煜明（左）一同出席記者會。（董素琛攝）

廉政公署發言人表示，證實廉署早前接獲中大醫院的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9(3)條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」。經蒐證後，廉署人員上星期四拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令作出搜查，兩名被捕人士已獲保釋候查。

廉署表示，因應個案揭示的問題，會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。

廉政公署指二人涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9(3)條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」。（資料圖片蘇煒然攝）

田北辰促院方盡快完成調查 交代清楚前因後果

立法會議員田北辰指出，中大醫院到立法會申請將首次還款日期再順延3年至2028年3月19日，「我當時已經話中大醫院嘅實際損益同推算有好大分別」，就算順延都未必還到錢。他認為事件可大可小，有可能只是冰山一角，促醫院盡快完成調查，向政府、公眾交代清楚前因後果，以及如何防止相關情況再次發生。「如果佢哋睇唔實盤數，又點如期還錢，冇可能無限期延遲嗰還款期㗎嘛。」