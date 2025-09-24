颱風樺加沙｜兩餸飯店十號波照開滿座　日本美男旅客一拖四開餐

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，十號風球生效期間，《香港01》記者發現尖沙咀有兩餸飯店早上維持營業，幾乎坐滿。主要菜式20元至28元不等，有日本旅客一行五人光顧，只因颱風期間難「開餐」。



9月24日，尖沙咀有兩餸飯店早上維持營業，幾乎坐滿。（許湖洪攝）

海傍早上風力強勁，追風人流不多。反而，附近內街有不少人，其中尖沙咀金馬倫道一間兩餸飯店「龍百味小廚」早上維持營業，生意似乎不俗，幾乎坐滿，包括一枱日本旅客一行五人光顧。

日本美男旅客一拖四光顧兩餸飯店。（何頴賢攝）

其中一人表示，早兩天已來到澳門，及後才到香港，怎料遇上颱風「樺加沙」。

即使觀光受阻，但他們也按原定計劃來港，不過不敢去海傍，擔心安全問題。由於颱風期間難「開餐」，他們大感幸運覓得開門的食肆，