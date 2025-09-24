颱風樺加沙·有片｜十號風球下黃金泳灘光頭漢暢泳　途人見狀報警

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙正開始遠離本港，天文台於下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。在十號颶風信號生效期間，有市民發現一名身穿衣服的光頭漢在屯門黃金泳灘游泳，於是報警，警員接報到場處理事件。



今日（24日）中午12時03分，警方接獲報案，指發現一名男子在屯門黃金泳灘游泳。警員到場後，著令該名涉事男子停止有關行為，並離開現場。現場可見，泳灘水流湍急，大浪不時淹沒大部分的沙灘位置。



警員到場後，著令該名涉事男子停止有關行為，並離開現場。（讀者提供）

在十號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳。（讀者提供）

警方強烈呼籲，市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全。

https://www.facebook.com/share/p/1CpzMDJdJD/?mibextid=wwXIfr

http://xhslink.com/o/14HqMjJCMSi

在十號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳。（讀者提供）

康樂及文化事務署昨日（23日）宣布，轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。根據《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E），任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

康文署又指，在惡劣天氣下，市民應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全。

沙灘懸掛紅旗。（讀者提供）

泳灘水流湍急，大浪不時淹沒大部分的沙灘位置。（讀者提供）

天文台表示，海有非常巨浪及湧浪，岸邊仍會出現越堤浪，呼籲市民繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。