樺加沙・有片｜將軍澳餐廳遭洪水突襲 5秒間全店被水淹捲走枱櫈
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙猛烈來襲，本港多區出現嚴重水浸，除了水浸黑點杏花邨，將軍澳海濱今次更遭到「海嘯式」衝擊，包括位於澳南海岸的一間餐廳，清晨時遭到洪水攻擊。從餐廳的閉路電視畫面可見，餐廳的玻璃門遭洪水沖毀再湧入舖內，不足5秒已將店內的枱櫈沖走，全店被水淹。
《香港01》今午到場視察，發現附近多間餐廳都受到相同程度的嚴重破壞，地面滿布泥水和玻璃碎，雜物散落一地，數名職員忙於清理現場。
10號颶風信號生效的逾10小時期間，多區出現水浸。其中位於將軍澳海濱唐俊街澳南海岸一間餐廳，遭到洪水破壞。從該店的閉路視片段畫面可見，今早清晨約6時，店外已可見有洪水湧至，未幾有巨浪湧上岸，沖爆該店的玻璃門，店內原本排列整齊的枱櫈被沖走，全店在不足5秒間被洪水吞噬，一片狼藉。
《香港01》今午到現場一帶視察，發現鄰近海濱的多間餐廳都受到相同程度的嚴重破壞，數名職員在場忙於清理，雜物散落一地，有人報稱是在清點損失。
將軍澳海濱長廊一帶滿目瘡痍，附近有椅子及圍欄被吹倒。居於日出康城的居民梁小姐稱，因8號風球不用上班，故外出跑步，沿途見到有沙石滿布路面，但她認為沒有大問題，並指在建築方面「香港第一」。她又指，昨日吹西北風時此處風力會較大，但現時已轉吹東南風，風力已大幅減弱。
