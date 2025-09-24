樺加沙機場航班｜午夜前沒客機升降　明晨6時復飛　全日逾千航班

超強颱風樺加沙襲港期間，多班航班被取消。機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏今日（24日）表示，基於安全考慮，今日不會有任何航班升降，午夜後會有少量航空公司抵港，將盡快安排市民回港。



歐陽顯宏表示有約1000班航班、約14萬旅客受樺加沙影響，機場航班運作需約兩日時間復常。明日早上6時後將逐步恢復正常安排，三條跑道全面恢復運作，明日的航班編排將直至深夜，預計非常繁忙，全日有1000班航班升降。歐陽顯宏呼籲市民不要急於來機場，一定要與航空公司確認機位和航班時間才出發往機場。



超強颱風樺加沙9月23日逼近本港，機場在下午8號風球生效後，仍有大批乘客等候上機離港，而機管局已取消傍晚6時後的絕大部份航班。(資料圖片 / 夏家朗攝)

歐陽顯宏表示，八號風球落波或仍有強勁側風，基於安全考慮，午夜前都不會有任何航班，待午夜後才會有少量航空公司抵港。他稱，由於航班抵達香港時凌晨時分，會儘量提供交通協助予有需要人士，例如冀在明早機鐵第一班車前額外加一班車。

機管局籲市民不要急於來機場 必須先與航空公司確認機位和航班時間

歐陽顯宏提到，現時只有少量心急旅客在機場，機場旅客關顧組已派發毛氈、水、食物、棉花糖及爆谷予旅客，更為小朋友提供玩具及畫筆，希望幫助他們度過等待期。歐陽預計明日及後日將非常繁忙，需處理逾千航班，會與業界保持溝通。他亦呼籲市民不要急於來機場，一定要與航空公司確認機位和航班時間。

超強颱風樺加沙9月23日逼近本港，機場在下午8號風球生效後，有大批乘客抵港，機管局派員協助領取的士乘車等候券，基本上不用可即上車。(夏家朗攝)

國泰航空：預計需要數日時間恢復

國泰航空香港國際機場總監珈蔚表示，國泰航空多班航班星期二起已暫停運作，並安排部份飛機暫時停泊其他機場，現已陸續回來，預計明早會恢復運作。她稱由於取消航班較多，預計需要數日時間恢復，會透過電郵、短訊、手機程式與旅客溝通，呼籲旅客預早網上登記。

超強颱風樺加沙9月23日逼近本港，機場在下午8號風球生效後，仍有乘客等候上機離港。(夏家朗攝)

香港航空機場服務經理葉啟基表示，昨晚至明早6時有104班航班受影響，將陸續恢復運作，明日最早抵港的航班是由溫哥華起飛的HX081，預計抵港時間為上午6時。他亦表示，因應惡劣天氣關係，航班時間有機會改動。

香港快運航空機場服務高級經理（香港）蔡啟進表示，明早恢復12班航班，第一班航班為飛向菲律賓的UO522， 將於早上6時35分起飛，由於天氣因素，預計明日會有航班延誤 。大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊稱，今日所有航班取消，明日個別航空會有調動。