颱風樺加沙｜西貢白沙灣天台屋被吹走屋頂　玻璃窗貼米字完好無缺

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港期間，多區建築物遭受強風摧殘。繼深井有屋苑大廈牆被吹甩外牆磚塊，各區也有不少爆玻璃窗事件，在西貢白沙灣更有天台屋，整個屋頂被強風吹至飛脫，屋內大量物件四散在地。雖然屋頂被吹甩，整排玻璃窗因已被住戶用膠紙貼上「米」字，竟能完好無缺。



西貢白沙灣有天台屋被強風吹走屋頂。（網上影片截圖）

由網上影片可見，西貢白沙灣一間天台屋整個屋頂已「失蹤」，遭強風吹走，導致室內大量物件四散在地，一片狼藉；室內有電腦、書桌及床褥，相信原本是睡房。

雖然連屋頂都被吹走，屋內亦有多樣物品被吹落地而損毀，但本來連着屋頂的一排玻璃窗，因住戶早已做好防風措施，用膠紙在玻璃窗上貼上「米」字，竟能完好無缺，比屋頂更耐風吹。有關片段在網上流傳後，引來不少網民留言，有人懷疑該天台屋屬僭建物。

西貢白沙灣有天台屋被強風吹走屋頂。（網上影片截圖）