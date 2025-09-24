颱風樺加沙｜西貢白沙灣天台屋被吹走屋頂 玻璃窗貼米字完好無缺
撰文：吳美松
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港期間，多區建築物遭受強風摧殘。繼深井有屋苑大廈牆被吹甩外牆磚塊，各區也有不少爆玻璃窗事件，在西貢白沙灣更有天台屋，整個屋頂被強風吹至飛脫，屋內大量物件四散在地。雖然屋頂被吹甩，整排玻璃窗因已被住戶用膠紙貼上「米」字，竟能完好無缺。
由網上影片可見，西貢白沙灣一間天台屋整個屋頂已「失蹤」，遭強風吹走，導致室內大量物件四散在地，一片狼藉；室內有電腦、書桌及床褥，相信原本是睡房。
雖然連屋頂都被吹走，屋內亦有多樣物品被吹落地而損毀，但本來連着屋頂的一排玻璃窗，因住戶早已做好防風措施，用膠紙在玻璃窗上貼上「米」字，竟能完好無缺，比屋頂更耐風吹。有關片段在網上流傳後，引來不少網民留言，有人懷疑該天台屋屬僭建物。
颱風樺加沙｜元朗信芯園再受摧殘水淹變沼澤 信哥：心血毀於一旦颱風樺加沙｜兩餸飯店十號波照開滿座 日本美男旅客一拖四開餐颱風樺加沙｜截至早上11時接12宗水浸 56名市民受傷於公院診治樺加沙．有片｜長洲東灣版《明日之後》 巨浪滔天 沙灘變汪洋