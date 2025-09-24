颱風樺加沙｜落波後機場晚上未有客機復航　菲律賓客抵達始知取消

超強颱風樺加沙今日（24日)下午逐漸遠離本港，天文台下午1時20分取消10號風球，改發8號風球。機場快綫傍晚恢復列車服務，不過機管局稱今日無客運航班升降。



下午6時許，機場仍有人等搭飛機離境。有菲律賓遊客表示，原本乘搭今晚10時的航班離港，惟抵達機場後才發現航班取消，需在港滯留多3日。



下午6時許，機場人流較平日少，部份旅客在椅子上休息。（任葆穎攝）

機管局早前表示有約1,000班航班因樺加沙襲港而取消或延誤、14萬旅客受影響，基於航空安全考慮，今日午夜前不會有客運航班升降，明日（25日）才逐步復常。

天文台改發八號風球約4小時後，機場快綫恢復列車服務。記者由九龍站前往機場，列車只有零星市民攜帶行李箱。

下午6時許，機場人流較平日少，部份旅客在椅子上休息。根據機場離港航班顯示屏，大部份航班已取消，只有少量航班延至明日起飛。

根據機場離港航班顯示屏，大部份航班已取消，只有少量航班延至明日起飛。（任葆穎攝）

菲律賓遊客Gredchen表示，原本乘搭今晚10時的航班離港，惟抵達機場後才發現航班取消，需在港滯留多3日。她已另覓酒店留宿，感嘆費用不菲，但明白受颱風影響只好接受。她又說，在機場逗留期間獲機場人員派發乾糧和毛氈等。

另有一名內地遊客表示，原本乘坐晚上11時的航班前往德國法蘭克福，惟因航空公司沒有表明取消航班，故到機場了解情況。被問倘航班取消有何打算，他說沒特別計畫，又說不會感到麻煩，「當來多幾天旅遊。」

韓國遊客Eunji表示，原本今晚的航班改為明日中午起飛，但由於今早已在酒店退房，形容「無地方睡」，故到機場留宿一宵，形容感到無奈。