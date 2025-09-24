樺加沙｜廣源邨廣楊樓部分樓層停電　居民WFH事敗：在家工作唔到!

超強颱風「樺加沙」橫掃香港，雖逐漸遠離，惟風後部分市民生活仍未能復常，多處塌樹、水浸，中電指全港截至6時，仍有1,350個客戶電力受影響。早前大圍新翠邨停電後，有讀者亦向《香港01》反映，指沙田廣源邨廣楊樓部分樓層，亦自今早約9時起停電，至今仍未恢復。



據了解，受影響範圍包括廣楊樓C翼19至26樓的單位，晚上9時半仍未恢復供電，公用位置如走廊等則無受影響；關愛隊曾向居民表示，電力或要至明日才恢復。有管理公司職員表示，較早時有雨水「撇」入C翼19至26樓的電纜，導致「跳咗電」。



沙田廣源邨廣楊樓部分單位停電，有單位晚上漆黑一片。（賴小姐提供）

居民賴小姐稱，住所自今早約9時10分起，突然全屋停電，有鄰居亦有同樣情況。居民向中電查詢，中電迅速派員檢查後，表示電力供應無問題。數名居民曾致電管理處控制室了解，對方回覆稱，只有19樓至26樓沒有電力，維修人員正購買零件處理。

賴小姐指，其實她是在家工作（WFH—WORK FROM HOME），「我都在家工作唔到呀，我開咗電腦兩個字（10分鐘），跟住無端端熄晒，我今日係完全運作唔到囉；瞓覺又無冷氣無風扇，夏天！」她指自己今日靠風扇仔「散熱」，向居於附近的親戚借充電寶。

沙田廣源邨廣楊樓部分單位停電，居民賴小姐的住所晚上漆黑一片。（梁偉權攝）

據賴小姐提供的照片顯示，其單位晚上漆黑一片，她只能依靠小型具照明，並用煤氣爐煮食。她質疑管理公司未有儲備維修所需的零件以備不時之需，又指經過逾12小時尚未恢復供電，管理公司亦沒有緊急應變措施。

若單位住戶是長者，問題可能更嚴重，認為管理公司應為居民作出適當安排，「如果係老人家、全部用電力裝置嗰啲，唔係用煤氣，咪煮唔到嘢、沖唔到熱水涼囉，我隔離嗰個阿婆都係，佢係電爐嚟㗎嘛，咁咪沖唔到涼囉！」