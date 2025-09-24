颱風樺加沙｜幼稚園上午及全日班停課　港華等中學因塌樹自行停課

颱風樺加沙正遠離本港，由於3號風球至少維持至明早（25日）7時，教育局今日（24日）宣布幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校和智障兒童學校明日將停課。



至於其他學校，教育局表示除非另行宣布，則會恢復上課。但有學校明日未能復課，當中灣仔香港華仁書院（港華）因校內多棵樹倒塌，為確保學生安全，決定明日停課；赤柱聖士提反書院亦表示，由於校園受極端天氣影響，明日將停課。



幼稚園下午班上課安排將於明日公布

教育局宣佈，由於三號熱帶氣旋警告信號會至少維持至明日上午7時，幼稚園的上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日將停課。幼稚園下午班的上課安排將於明日公布。

局方表示，除非另行宣布，其他日校（包括小學及中學）及夜校明日將恢復上課。據悉，教育局今晚向各校校長查詢打風校舍情況，搜集資料，學校可答無法評估損毀情況、需時清理及維修而明天復課、或可如常上課。

灣仔香港華仁書院因校內多棵樹倒塌，為確保學生安全，決定明日停課。(校方網頁圖片)

灣仔香港華仁書院除了塌樹問題，籃球賽也有一排圍欄倒塌。(校方網頁圖片)

香港華仁書院：樹木倒塌阻塞車路及行人路

教育局指，若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定明日是否繼續停課，並須盡快通知所有家長及學生；然而，有關學校應根據既定的緊急應變措施指引，在安全的情況下，保持校舍開放，並安排人手在校內安全的地方照顧有確切需要回校的學生。家長應考慮家居、附近的道路、區內天氣等因素決定是否送子女回校。

香港華仁書院今日發通知，指校內多棵樹木倒塌，阻塞車路及學生前往校舍的行人路，校方亦需要時間評估其他樹木的狀況。港華指，為確保學生安全，明日將會停課，惟教師仍可能要設計功課或與學生進行線上會議。

香港華仁書院指塌樹阻塞車路及學生前往校舍的行人路。（鄭子峰攝）

聖士提反書院亦指，校園遭極端天氣影響，明日將會停課。寄宿學生需於明日晚上6時至9時半返回宿舍。