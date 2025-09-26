颱風樺加沙｜泳灘損毀清水灣二灘極嚴重　6個向西泳灘周五重開

受超強颱風樺加沙襲港影響，不少泳灘一片狼藉，港九拯溺總會周四（25日）在社交平台上載的相片顯示，西貢清水灣二灘堆滿雜物，不少設施受到嚴重破壞，洗腳池被毀，部分儲物櫃門不翼而飛，有建築的鐵欄被吹倒，料需一段時維修。



康文署周三（24日）晚上公布，所有刊憲泳灘即日起暫停開放，直至另行通告，以便清理颱風後帶來的雜物和檢視泳灘的損毀情況。經處理後，署方周五（26日）將會重開向西的港島南灣泳灘、以及荃灣區黃金泳灘等五個區內泳灘。



清水灣二灘在超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，泳灘一片狼藉，但仍有泳客落水。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

超強颱風樺加沙襲港期間，風暴潮令湧浪如海嘯撲向各區岸邊，不少泳灘設施遭破壞。康文署周三（24日）決定關閉刊憲泳灘，以檢視及處理樺加沙引致的破壞及清理雜物。

港九拯溺總會周四（25日）上載至Facebook圖片可見，「食正」東南風的西貢清水灣二灘受到嚴重破壞，泳灘一片狼藉，枯枝樹葉布滿海灘；洗腳池被毀，部分儲物櫃門不翼而飛，也有多扇沐浴間門被吹走；救生筏被吹至近更衣室樓；有建築的鐵欄被吹倒，加建的擋水閘也被毀。

9月25日可見，屯門黃金海岸救生員在超強颱風樺加沙襲港後，清理泳灘塌下樹木。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，深水灣泳灘建築物被狂風「吹」毀。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，深水灣泳灘救生員清理堆積至辦公室三分二高的沙。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

署方表示，周五（26日）將重開部分沙灘，包括：港島南灣泳灘、以及荃灣區麗都灣泳灘、近水灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、黃金泳灘以及加多利灣泳灘。它們均是向西及距樺加沙較遠泳灘。

超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，赤柱正灘行人路被沙覆蓋。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，有泳灘的重物被吹側。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

超強颱風樺加沙襲港後，9月25日可見，有泳灘的快艇被吹翻側。（港九拯溺員工會Facebook圖片）

另外，渠務署周四晚公布，下午在恆常巡查期間，發現香港島南區苗鍾徑有一條直徑450毫米加壓污水管於颱風樺加沙吹襲時造成嚴重破損，署方已經即時停用有關污水喉管，並將污水引流至淺水灣總污水泵房的緊急應變污水處理設施，經處理後才排出大海。為保障公眾健康，市民請勿在深水灣泳灘及淺水灣泳灘或附近海域游泳。

渠務署周四晚公布，香港島南區苗鍾徑有一條直徑450毫米加壓污水管於颱風樺加沙吹襲時造成嚴重破損，署方已經即時停用有關污水喉管。（渠務署Facebook專頁下水水 Drainy圖片）